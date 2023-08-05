الجزيرة الإماراتي يعلن تعاقده رسميا مع البرازيلي فرناندو لوكاس

وكان نادي الجزيرة توصل إلى اتفاق مع نظيره التركي على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، إذ ينتهي عقده مع أنطاليا في يونيو 2024، ولكن النادي التركي وافق على رحيله قبل نهاية عقده.

وسيحل فرناندو بدلاً من الجنوب أفريقي ثولاني سيريرو، إذ يلعب الدولي البرازيلي الذي شارك في ثماني مباريات مع منتخب بلاده في خط الوسط، وبدأ مسيرته مع فريق غريميو في 2010، وفي 2013 خاض تجربته الاحترافية الأولى بانتقاله إلى شاختار الأوكراني، ثم انضم إلى سامبدوريا الإيطالي في 2015، بينما تعاقد سبارتاك موسكو معه في 2016.