إنجلترا تصعق السنغال وتضرب موعدًا مع فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 (فيديو)
صعد منتخب إنجلترا إلى دور الـ8 لمونديال كأس العالم قطر 2022، بعد أن سحق منافسه السنغالي 3/0، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في دور الـ16للمونديال.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب "البيت" في العاصمة القطرية الدوحة قدّم منتخب إنجلترا أداءً رائعًا، واكتسح منافسه السنغالي، ليُكرس عقدة الإنجليز للمنتخبات الأفارقة، التي فشلت في الفوز على إنجلترا على مر التاريخ.
أحداث المباراة
اقترب بولاي ديا مهاجم السنغال من التسجيل عندما سدد من مدى قريب لكن الحارس جوردان بيكفورد أنقذ مرماه ببراعة بعد مرور نصف ساعة من البداية.
وعلى عكس سير اللعب جاء الهدف الأول من هندرسون في الدقيقة 38 من أول فرصة خطيرة لإنجلترا بعدما تلقى تمريرة من جود بلينغهام.
وعزز هاري كين تقدم إنجلترا في الوقت الضائع من الشوط الأول، حيث بدأ بلينغهام هجمة مرتدة انتهت عند كين في وضع انفراد ليسدد بقوة داخل شباك الحارس إدوار مندي قبل الاستراحة مباشرة.
وعزز بوكايو ساكا تقدم إنجلترا بالهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني، بنفس الطريقة التي اُحرز بها الهدف الأول، وأحرز ثالث أهداف الإنجليز سط غياب تام من الدفاع السنغالي.
وضرب منتخب إنجلترا بهذا الفوز، موعدًا مع فرنسا حاملة اللقب في ربع نهائي كأس العالم 2022، والتي صعدت على حساب بولندا.
وستقام مباراة فرنسا ضد إنجلترا في دور الـ8 لمونديال قطر، يوم السبت المقبل، الموفق 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وتنطلق صافرة المباراة التي تقام على ملعب البيت، في تمام الساعة 10 بتوقيت قطر ومكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.