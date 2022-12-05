إنجلترا تصعق السنغال وتضرب موعدًا مع فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 (فيديو)

أحداث المباراة

اقترب بولاي ديا مهاجم السنغال من التسجيل عندما سدد من مدى قريب لكن الحارس جوردان بيكفورد أنقذ مرماه ببراعة بعد مرور نصف ساعة من البداية.

وعلى عكس سير اللعب جاء الهدف الأول من هندرسون في الدقيقة 38 من أول فرصة خطيرة لإنجلترا بعدما تلقى تمريرة من جود بلينغهام.

وعزز هاري كين تقدم إنجلترا في الوقت الضائع من الشوط الأول، حيث بدأ بلينغهام هجمة مرتدة انتهت عند كين في وضع انفراد ليسدد بقوة داخل شباك الحارس إدوار مندي قبل الاستراحة مباشرة.

وعزز بوكايو ساكا تقدم إنجلترا بالهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني، بنفس الطريقة التي اُحرز بها الهدف الأول، وأحرز ثالث أهداف الإنجليز سط غياب تام من الدفاع السنغالي.