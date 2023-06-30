آلام الركبة تعيد سواريز إلى برشلونة

وافق نادي غريميو البرازيلي، على سفر لويس سواريز إلى إسبانيا، من أجل علاج ركبته اليمنى مع طبيب خاص في مدينة برشلونة.

وكان ألبرتو غيرا رئيس غريميو كشف أن سواريز قد يضطر للخضوع لعملية زراعة طرف صناعي؛ بسبب إصابة يعاني منها في الركبة اليمنى.