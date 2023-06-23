لويس سواريز يسجل هدفًا لغريميو رغم حاجته لزراعة طرف صناعي في الركبة (فيديو)
سجل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز هدفا لغريميو في الفوز 3/1 على أمريكا مينيرو في الجولة الـ11 من الدوري البرازيلي، بعد كشف ألبرتو غيرا رئيس غريميو أن سواريز قد يضطر للخضوع لعملية زراعة طرف صناعي؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة اليمنى.
وتوغل سواريز داخل منطقة الجزاء قبل أن يتلقى تمريرة عرضية من رينالو وضعها سواريز في مرمى أمريكا مينيرو ليتقدم غريميو 3/1 بعد أن كان متأخرا 0/1.
وأظهر مقطع فيديو لسواريز وهو يتألم ويتحامل على نفسه بعد تدخل من لوكاس كال لاعب أمريكا مينيرو.
وسقط سواريز في الدقيقة 20 بعد التدخل وبدأ يصرخ ويمسك بركبته اليمنى قبل أن يعود للعب.
وشارك سواريز أمام أمريكا مينيرو حتى الدقيقة 83.
وكان ألبرتو غيرا رئيس غريميو قد كشف أن سواريز قد يضطر للخضوع لعملية زراعة طرف صناعي؛ بسبب إصابة يعاني منها في الركبة اليمنى.
وقال غيرا في فعالية مع مشجعي غريميو نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "حالة سواريز خطيرة، وتستلزم زراعة طرف صناعي في الركبة".
وأضاف: "يتناول سواريز الكثير من الأدوية ووصل لأقصى درجات التحمّل".
ولم يعلق رئيس النادي البرازيلي حول ما إذا كان سواريز، البالغ من العمر 36 عامًا، قرَّر الاعتزال أم لا.
نفي اعتزال سواريز
من جهته، نفى باولو كاليفي نائب رئيس غريميو، ما تردد عن احتمال اعتزال سواريز.
وقال كاليفي في مؤتمر صحفي: "ما يمكنني تأكيده هو أن ما يقال عن أن سواريز سعى للاجتماع مع إدارة غريميو لإبلاغها بأنه سيعتزل ليس صحيحا على الإطلاق".
وأضاف: "غريميو لديه عقد سار مع سواريز، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عما سيحدث في المستقبل".
وانضم سواريز لغريميو في ديسمبر الماضي، قادما من ناسيونال الأوروغواياني.
ويملك سواريز مسيرة مميزة، حيث لعب لغرونينغين وأياكس أمستردام في هولندا، وليفربول الإنجليزي، ولبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.