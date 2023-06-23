لويس سواريز يسجل هدفًا لغريميو رغم حاجته لزراعة طرف صناعي في الركبة (فيديو)

نفي اعتزال سواريز

من جهته، نفى باولو كاليفي نائب رئيس غريميو، ما تردد عن احتمال اعتزال سواريز.

وقال كاليفي في مؤتمر صحفي: "ما يمكنني تأكيده هو أن ما يقال عن أن سواريز سعى للاجتماع مع إدارة غريميو لإبلاغها بأنه سيعتزل ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف: "غريميو لديه عقد سار مع سواريز، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عما سيحدث في المستقبل".

وانضم سواريز لغريميو في ديسمبر الماضي، قادما من ناسيونال الأوروغواياني.

ويملك سواريز مسيرة مميزة، حيث لعب لغرونينغين وأياكس أمستردام في هولندا، وليفربول الإنجليزي، ولبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.