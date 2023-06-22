رئيس غريمو البرازيلي: سواريز يحتاج زراعة طرف صناعي في الركبة

وبدأ سواريز مسيرته مع غريميو في الرابع من شهر يناير الماضي، ولكنه تعرَّض لإصابة قوية في قدمه اليمنى.

وقال جيرا في فعالية مع مشجعي غريميو نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "حالة سواريز خطيرة، وتستلزم زراعة طرف صناعي في الركبة".

وأضاف: "يتناول سواريز الكثير من الأدوية ووصل إلى أقصى درجات التحمّل"

ولم يعلق رئيس النادي البرازيلي حول "ما إذا كان سواريز ،36 عامًا، قرَّر الاعتزال أم لا.