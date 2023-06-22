لويس سواريز
لويس سواريز أرشيفية

رئيس غريمو البرازيلي: سواريز يحتاج زراعة طرف صناعي في الركبة

حالة سواريز خطيرة

كشف ألبرتو غيرا رئيس نادي غريميو البرازيلي عن تفاصيل محزنة للأوروغوياني لويس سواريز لاعب الفريق، مشيرًا إلى أنه قد يضطر للخضوع لعملية زراعة طرف صناعي، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة اليمنى.

سواريز يتناول الكثير من الأدوية ووصل إلى أقصى درجات التحمل

وبدأ سواريز مسيرته مع غريميو في الرابع من شهر يناير الماضي، ولكنه تعرَّض لإصابة قوية في قدمه اليمنى.

وقال جيرا في فعالية مع مشجعي غريميو نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "حالة سواريز خطيرة، وتستلزم زراعة طرف صناعي في الركبة".

وأضاف: "يتناول سواريز الكثير من الأدوية ووصل إلى أقصى درجات التحمّل"

ولم يعلق رئيس النادي البرازيلي حول "ما إذا كان سواريز ،36 عامًا، قرَّر الاعتزال أم لا.

لويس سواريز
تقرير: سواريز أخبر فريق غريميو البرازيلي برغبته في الاعتزال

كان موقع "gauchazh" البرازيلي، نشر يوم الثلاثاء الماضي تقريرًا قال فيه إن النادي يدرس حاليًّا كيفية تنفيذ خطوات فسخ التعاقد في ظل سريانه حتى نهاية عام 2024.

أوضح التقرير أن غريميو سيضع بندًا في فسخ تعاقده مع سواريز ينص على منحه مكافأة في حال انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي لِيزامِل ليونيل ميسي.

 وسيعقد اللاعب اجتماعًا مع إدارة النادي في الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق.

وخاض سواريز مع غريميو 26 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع ثمانية أخرى.

غريمو

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إرم نيوز
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