تقرير: سواريز أخبر فريق غريميو البرازيلي برغبته في الاعتزال
كشفت تقارير صحفية أن الأوروغواياني لويس سواريز تقدم بطلب لناديه غريميو البرازيلي برغبته في اعتزال عالم كرة القدم، بسبب الآلام التي يعاني منها في ركبته اليمنى.
ووفقا لما ذكره موقع "gauchazh" البرازيلي، اليوم الثلاثاء، فإن النادي يدرس حاليا كيفية تنفيذ خطوات فسخ التعاقد في ظل سريانه حتى نهاية عام 2024.
أوضح التقرير أن غريميو سيضع بندا في فسخ تعاقده مع سواريز ينص على منحه مكافأة حال انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي ليزامل ليونيل ميسي.
وبدأ سواريز مسيرته مع غريميو في الرابع من شهر يناير الماضي، وفاز بكأس ريكوبا غاوتشا.
وخاض سواريز مع غريميو 26 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع ثمانية أخرى.
وحقق سواريز العديد من الألقاب سواء على مستوى الأندية أو مع منتخب بلاده، أبرزها التتويج بلقب الدوري الإسباني (5 مرات)، ولقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي (مرة).
وشارك سواريز مؤخرًا مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، ولكن الفريق ودع البطولة مبكرًا، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثامنة التي ضمت منتخبات البرتغال، وكوريا الجنوبية وغانا.