تقرير: سواريز أخبر فريق غريميو البرازيلي برغبته في الاعتزال

كشفت تقارير صحفية أن الأوروغواياني لويس سواريز تقدم بطلب لناديه غريميو البرازيلي برغبته في اعتزال عالم كرة القدم، بسبب الآلام التي يعاني منها في ركبته اليمنى.

ووفقا لما ذكره موقع "gauchazh" البرازيلي، اليوم الثلاثاء، فإن النادي يدرس حاليا كيفية تنفيذ خطوات فسخ التعاقد في ظل سريانه حتى نهاية عام 2024.

أوضح التقرير أن غريميو سيضع بندا في فسخ تعاقده مع سواريز ينص على منحه مكافأة حال انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي ليزامل ليونيل ميسي.