ضمادة على قدم رونالدو تثير القلق داخل نادي النصر (صور)

وخرج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر متأثرًا على ما يبدو من إصابة عضلية قد تعرض لها، في خسارة فريقه أمام الاتحاد 3/1 في كأس السوبر السعودي.

وتداول مغردون فيديو لرونالدو وهو يخرج شاكيًا من إصابة تعرض لها في ساقه، وذلك بعد صافرة نهاية المباراة.

وخسر كريستيانو رونالدو أولى بطولاته مع نادي النصر، بعد أن تأهل نادي اتحاد جدة إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بفوزه، اليوم الخميس، 3-1 أمام النصر بقيادة النجم البرتغالي.

وفاز الاتحاد على النصر بهدفي رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله في الشوط الأول وهدف مهند الشنقيطي في الوقت المحتسب بدل الضائع.