ضمادة على قدم رونالدو تثير القلق داخل نادي النصر (صور)
أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القلق داخل نادي النصر السعودي، بعد ظهوره وهو يربط ضمادة جروح على قدمه اليمنى.
ونشر اللاعب جلال الدين مشارييبوف جناح نادي النصر، صورة له مع النجم البرتغالي، وظهر فيها رونالدو وهو يضع ضمادة على قدمه اليمنى.
وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن رونالدو يعاني من تورّم في مفصل القدم، وسيجري مزيدًا من الفحوص للتأكد من تفاصيل الإصابة، ومدى حاجته للراحة قبل المباراة المقبلة أمام الفتح بدوري روشن السعودي.
وخرج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر متأثرًا على ما يبدو من إصابة عضلية قد تعرض لها، في خسارة فريقه أمام الاتحاد 3/1 في كأس السوبر السعودي.
وتداول مغردون فيديو لرونالدو وهو يخرج شاكيًا من إصابة تعرض لها في ساقه، وذلك بعد صافرة نهاية المباراة.
وخسر كريستيانو رونالدو أولى بطولاته مع نادي النصر، بعد أن تأهل نادي اتحاد جدة إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بفوزه، اليوم الخميس، 3-1 أمام النصر بقيادة النجم البرتغالي.
وفاز الاتحاد على النصر بهدفي رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله في الشوط الأول وهدف مهند الشنقيطي في الوقت المحتسب بدل الضائع.