رودي غارسيا يلوم كريستيانو رونالدو على الفرصة المهدرة في مباراة النصر والاتحاد

وقال غارسيا مدرب روما وليون السابق للصحفيين: "من بين الأشياء التي غيرت مسار المباراة فرصة كريستيانو رونالدو الضائعة في الشوط الأول".

وأضاف: "أهنئ الاتحاد. لقد قدموا شوطًا أولًا أفضل بكثير منا، ولعبنا شوطًا ثانيًا جيدًا، لكن للأسف لم نتمكن من تعديل النتيجة".

وعلى الرغم من عدم تسجيل الفرصة، فقد أحب رودي غارسيا مدرب النصر ما رآه من رونالدو حتى الآن.

وقال غارسيا للصحفيين: "إنه إضافة إيجابية عندما يكون لديك لاعب مثل رونالدو لأنه يساعد في تشتيت انتباه المدافعين وهو ما حدث في هدفنا".