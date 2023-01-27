رودي غارسيا يلوم كريستيانو رونالدو على الفرصة المهدرة في مباراة النصر والاتحاد
ألقى رودي غارسيا مدرب النصر بعض اللوم على كريستيانو رونالدو بعد أن خسر فريقه 3-1 أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وأحرز رومارينيو الهدف الأول بعد 15 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي قبل أن يضاعف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.
وقلص أندرسون تاليسكا الفارق في الدقيقة 67 لكن مهند الشنقيطي حسم الفوز لفريق نونو إسبيريتو سانتو في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وكان لرونالدو فرصة كبيرة لإدراك التعادل قبل لحظات قبل أن يجعل حمدالله النتيجة 2-0 على الاتحاد.
ولم يتمكن رونالدو من توجيه رأسيته إلى مرمى الحارس مارسيلو غروهي الذي تصدى بشكل جيد.
وبعد المباراة، طرح غارسيا فرصة رونالدو كنقطة تحول في المباراة.
وقال غارسيا مدرب روما وليون السابق للصحفيين: "من بين الأشياء التي غيرت مسار المباراة فرصة كريستيانو رونالدو الضائعة في الشوط الأول".
وأضاف: "أهنئ الاتحاد. لقد قدموا شوطًا أولًا أفضل بكثير منا، ولعبنا شوطًا ثانيًا جيدًا، لكن للأسف لم نتمكن من تعديل النتيجة".
وعلى الرغم من عدم تسجيل الفرصة، فقد أحب رودي غارسيا مدرب النصر ما رآه من رونالدو حتى الآن.
وقال غارسيا للصحفيين: "إنه إضافة إيجابية عندما يكون لديك لاعب مثل رونالدو لأنه يساعد في تشتيت انتباه المدافعين وهو ما حدث في هدفنا".
وأوضح: "أمام الاتحاد صنعنا له الفرص وطلبنا من اللاعبين تنويع المباراة بينه وبين تاليسكا، ويجب ألا ننسى أنه شارك في (مباراة استعراضية ضد) باريس سان جيرمان ولم يحصل على قسط كافٍ من الراحة".
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 33 نقطة من 14 مباراة، وحقق الفريق الفوز 10 مرات مقابل 3 تعادلات وخسارة واحدة.
ويتقدم النصر بنقطة واحدة عن الهلال الذي لعب مباراة أكثر من النصر.
وتعرض رونالدو لهتافات من قبل جماهير الخصم الذين هتفوا لليونيل ميسي.
وبعد ثنائية رونالدو في مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان في موسم الرياض ما زال رونالدو يبحث عن هدفه الرسمي الأول مع النصر.
وستكون مباراة النصر القادمة في الدوري ضد الفتح يوم الجمعة 3 فبراير.
وسبق أن تعرض كريستيانو رونالدو لانتقادات بسبب منشور على موقع "إنستغرام" حيث لا تكشف الصورة القصة كاملة.
وبعد تسجيله هدفين في مرمى باريس سان جيرمان في مباراته الأولى في السعودية يوم الخميس قبل الماضي، ظهر رونالدو أخيرًا لأول مرة مع النصر يوم الأحد.
وقاد الفريق عندما تغلب على الاتفاق 1-0 في مرسول بارك، حيث سجل أندرسون تاليسكا الهدف الوحيد في المباراة في الشوط الأول.