مازيمبي يتراجع عن إعلان وفاة كالابا ويوضح تفاصيل جديدة

تراجع نادي مازيمبي الكونغولي بشأن إعلان نبأ وفاة لاعبه السابق رينفورد كالابا، والذي تعرض لحادث سير مروع، اليوم السبت.

وبعد أقل من ساعة من بيان النادي، أوضح النادي في بيان آخر: "سمعنا للتو من الفريق الطبي الذي تعامل مع كالابا إنه تم إعلان وفاته من قبل خدمات الطوارئ التي استقبلته إثر حادث مروري خطير، وأدخله الأطباء الذين استقبلوه للتو في غيبوبة صناعية ووضعه حرج".

ووقع الحادث، وفقًا للتقارير، بين منطقتي كافوي ولوساكا.