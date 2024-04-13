مازيمبي يتراجع عن إعلان وفاة كالابا ويوضح تفاصيل جديدة
تراجع نادي مازيمبي الكونغولي بشأن إعلان نبأ وفاة لاعبه السابق رينفورد كالابا، والذي تعرض لحادث سير مروع، اليوم السبت.
وبعد أقل من ساعة من بيان النادي، أوضح النادي في بيان آخر: "سمعنا للتو من الفريق الطبي الذي تعامل مع كالابا إنه تم إعلان وفاته من قبل خدمات الطوارئ التي استقبلته إثر حادث مروري خطير، وأدخله الأطباء الذين استقبلوه للتو في غيبوبة صناعية ووضعه حرج".
ووقع الحادث، وفقًا للتقارير، بين منطقتي كافوي ولوساكا.
ووفقًا لشهادات شهود العيان، اصطدمت سيارة نجم مازيمبي السابق بشاحنة مقطورة كبيرة، مما أدى إلى تعرضه لإصابات خطيرة.
ووفقًا للتقارير، تُوفيت امرأة كانت مع كالابا في السيارة في مكان الحادث، بينما تم نقل كالابا إلى المستشفى في حالة حرجة.
وأثارت الأنباء المتضاربة بشأن حالة "كالابا" حزنًا عميقًا وسط المجتمع الرياضي وجماهير كرة القدم في زامبيا وأفريقيا بشكل عام.
ويُعدّ كالابا أحد أبرز نجوم كرة القدم في أفريقيا، حيث ساهم في قيادة منتخب زامبيا إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية العام 2012، كما حقق عدة إنجازات مع نادي مازيمبي، أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا العام 2010.
وأعلن كالابا اعتزاله كرة القدم العام 2023.
وتميز كالابا بمهاراته الكروية العالية، خاصة في الجهة اليمنى، حيث كان لاعبًا سريعًا ومهاريًا قادرًا على تسجيل الأهداف وصنعها.
كابالا (37 عاما) ارتدى قمصان فرق نيس الفرنسي وزيسكو يونايتد الزامبي وبراغا وجيل فيسنتي وليريا البرتغالي.
وخاض خلال مسيرته 127 مباراة مع الأندية وسجل 21 وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".