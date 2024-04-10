مازيمبي يختار "الموعد الأسوأ" لمواجهة الأهلي
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراتي الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024.
ويصطدم الأهلي المصري بمازيمبي الكونغولي، فيما يواجه الترجي التونسي صنداونز في مباراة نصف النهائي الثانية.
واختار مازيمبي الموعد الأسوأ بالنسبة للأهلي، حيث قرر خوض المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، هو التوقيت الذي لا يحب لاعبو الأهلي خوض مبارياتهم خلاله.
وسبق أن اشتكى الأهلي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم إصرار نادي صندوانز الجنوب أفريقي على خوض مبارياتهم مع النادي في هذا التوقيت رغم وجود أضواء كاشفة في الملعب.
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في الثالثة عصر يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري في الكونغو الديمقراطية على ملعب مازيمبي، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري.
وتأهل الأهلي لهذا الدور بعد تخطيه سيمبا التنزاني فيما تأهل مازيمبي بعد تخطيه بيترو أتلتيكو الأنغولي.
وخسر الأهلي آخر مواجهة على ملعب مازيمبي بهدفين دون رد عام 2012.
ويسعى بطل مصر وحامل اللقب للاحتفاظ بلقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية.