مازيمبي يختار "الموعد الأسوأ" لمواجهة الأهلي

واختار مازيمبي الموعد الأسوأ بالنسبة للأهلي، حيث قرر خوض المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، هو التوقيت الذي لا يحب لاعبو الأهلي خوض مبارياتهم خلاله.

وسبق أن اشتكى الأهلي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم إصرار نادي صندوانز الجنوب أفريقي على خوض مبارياتهم مع النادي في هذا التوقيت رغم وجود أضواء كاشفة في الملعب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في الثالثة عصر يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري في الكونغو الديمقراطية على ملعب مازيمبي، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري.