ابنة ألفيس تدعمه بهذه الصورة

وسمح القضاء الإسباني للاعب السابق، مؤخرا، بالخروج من السجن، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها مليون يورو.

وعوقب ألفيس أمام المحكمة الابتدائية، بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي، يوم 30 ديسمبر 2022، وأمضى في السجن 14 شهرا.

ونشر ألفيس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" صورة لرسمة قامت طفلته برسمها وإرسالها له تعبيرًا عن وقوفها بجواره.

وتضمنت الصورة رسومًا تعبيرية مع كلمات مؤثرة من قبيل "أحبك بابا، أنت قدوتي".