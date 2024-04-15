ابنة ألفيس تدعمه بهذه الصورة
شارك البرازيلي داني ألفيس رسالة تضامن من طفلته، بعد خروجه من السجن، الذي قبع فيه بتهمة الاغتصاب.
وسمح القضاء الإسباني للاعب السابق، مؤخرا، بالخروج من السجن، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها مليون يورو.
وعوقب ألفيس أمام المحكمة الابتدائية، بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي، يوم 30 ديسمبر 2022، وأمضى في السجن 14 شهرا.
ونشر ألفيس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" صورة لرسمة قامت طفلته برسمها وإرسالها له تعبيرًا عن وقوفها بجواره.
وتضمنت الصورة رسومًا تعبيرية مع كلمات مؤثرة من قبيل "أحبك بابا، أنت قدوتي".
وأيدت محكمة برشلونة الوطنية استمرار الإفراج المؤقت عن داني ألفيس، نجم برشلونة السابق لحين البت في الاستئنافات المقدمة ضد الحكم الصادر بسجنه 4 سنوات ونصف.
ورفضت الطعون المقدمة من مكتب المدعي العام والادعاء الخاص، ضد قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن ألفيس، الذي أطلق سراحه عقب دفع كفالة، بعدما قضى أكثر من عام قيد الحبس الاحتياطي.
كما اتخذت المحكمة إجراءات احترازية إضافية، مثل مصادرة جوازي سفره (البرازيلي والإسباني)، ومنعه من مغادرة البلاد، والمثول كل يوم جمعة أمام المحكمة.