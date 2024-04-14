كم ستتقاضى محامية داني ألفيس بعد جهودها في الإفراج عنه؟

ما زالت قضية البرازيلي داني ألفيس وكل ما يدور حولها تشغل بال الرأي العام، خاصة الإسباني، الذي ألقى الضوء على محاميته إينيس غوارديولا، التي تمكنت بجهودها في الحصول على إفراج مشروط لنجم برشلونة السابق.

وقالت صحيفة "آس" في تقرير عن محامية النجم البرازيلي، إنّ "الشخص الذي لعب دورًا مهمًّاا في تحسن حظوظ داني ألفيس مؤخرًا هو محاميته، إينيس غوارديولا، فرغم أن مستقبل لاعب برشلونة السابق بدا قاتمًا، فقد تمكنت المحامية، وهي مختصة بالقانون الجنائي، من الحصول على حكم بسجنه أربع سنوات ونصف السنة، بالإضافة إلى خمس سنوات من المراقبة المُشددة ومنعه من الاقتراب من الضحية والتواصل معها لمدة تسع سنوات وشهرين، مع تعويضها بمبلغ 150 ألف يورو وتحمل تكاليف المحاكمة، وذلك بتهمة الاعتداء الجنسي الذي ارتكبه في ليلة الـ30 من ديسمبر 2022 في حمام أحد الملاهي الليلية في برشلونة".

ويُعتبر هذا الحكم مخففًا للغاية مقارنة بالأدلة الموجودة.