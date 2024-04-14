كم ستتقاضى محامية داني ألفيس بعد جهودها في الإفراج عنه؟
ما زالت قضية البرازيلي داني ألفيس وكل ما يدور حولها تشغل بال الرأي العام، خاصة الإسباني، الذي ألقى الضوء على محاميته إينيس غوارديولا، التي تمكنت بجهودها في الحصول على إفراج مشروط لنجم برشلونة السابق.
وقالت صحيفة "آس" في تقرير عن محامية النجم البرازيلي، إنّ "الشخص الذي لعب دورًا مهمًّاا في تحسن حظوظ داني ألفيس مؤخرًا هو محاميته، إينيس غوارديولا، فرغم أن مستقبل لاعب برشلونة السابق بدا قاتمًا، فقد تمكنت المحامية، وهي مختصة بالقانون الجنائي، من الحصول على حكم بسجنه أربع سنوات ونصف السنة، بالإضافة إلى خمس سنوات من المراقبة المُشددة ومنعه من الاقتراب من الضحية والتواصل معها لمدة تسع سنوات وشهرين، مع تعويضها بمبلغ 150 ألف يورو وتحمل تكاليف المحاكمة، وذلك بتهمة الاعتداء الجنسي الذي ارتكبه في ليلة الـ30 من ديسمبر 2022 في حمام أحد الملاهي الليلية في برشلونة".
ويُعتبر هذا الحكم مخففًا للغاية مقارنة بالأدلة الموجودة.
وأضاف التقرير: "لم تقتصر إنجازات غوارديولا على ذلك فحسب، بل تمكنت أيضًا من إطلاق سراح موكلها مؤقتًا حتى يتم تأكيد الحكم النهائي للقضية، الأمر الذي قد يستغرق عامين، وبالتالي، بعد تسليم جوازي سفره (البرازيلي والإسباني) ودفع كفالة بقيمة مليون يورو، أصبح بإمكان الرياضي الاستمتاع بحرية مؤقتة طالما لم يغادر البلاد ولم يقترب من الضحية".
وتساءلت الصحيفة "ولكن ما تكلفة خدمات هذه المحامية التي تُمارس القانون الجنائي منذ عقدين تقريبًا، والتي تولت القضية بعد طلب إذن من المحامي النجم السابق الذي كان وظفه ألفيس، وهو كريستوبال مارتيل؟"، لتوضح: "وفقًا لمجلة فوربس، يصعب تحديد ذلك بدقة، ولكن من المتوقع أن تتراوح تكلفتها بين 50 و150 ألف يورو".
وأشارت "آس": "وفقًا لمجلة فوربس، لم تتول غوارديولا، التي أصبحت الظل الذي يرافق ألفيس دائمًا، قضية لاعب كرة القدم بحثًا عن الشهرة أو التغطية الإعلامية، بل شعرت بارتباط خاص به، إذ صرح أحد زملائها للمجلة، قائلًا: (كان ألفيس هو من اتصل بها بعد أن أوصى بها العديد من الأشخاص، ترددت إينيس كثيرًا في قبول القضية)، لكن في النهاية وافقت، وكان ذلك أفضل قرار بالنسبة له، إذ إن الموارد المختلفة التي قدمها له محاميه السابق مارتيل لم تنجح".
واختتمت الصحيفة تقريرها، موضحة، أنّ "حساب أتعاب هذه المحامية أمر معقد، ولا توجد طريقة واحدة محددة للقيام بذلك، فمن الممكن أن تكون استغلت شهرة القضية وفرضت رسومًا منخفضة على موكلها، أو قد تكون فرضت رسومًا على أساس الساعات التي قضتها في العمل على القضية".