داني ألفيس يتخذ هذا القرار المفاجئ بعد الخروج من السجن

كشفت تقارير إخبارية برازيلية أن نجم نادي برشلونة السابق داني ألفيس، الذي حوكم في فبراير الماضي بالسجن لأربع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء جنسيا على امرأة إسبانية داخل ملهى ليلي، لا يزال يأمل في العودة إلى ممارسة كرة القدم.

وفقا لما أوردته صحيفة "الصن" البريطانية نقلا عن الصحفي الإسباني "جيسوس غارسيا بوينو"، "يأمل داني ألفيس في العودة المفاجئة إلى كرة القدم" متفاخرا بأنه لا يزال "على قيد الحياة" على حد وصفه.

وكشف بوينو أن ألفيس، البالغ من العمر 41 عاما، وبعد أسابيع قليلة من مغادرته السجن بكفالة قدرها مليون دولار، لا يزال يفكر في تنفيذ قرار مفاجئ وذلك بالعودة لممارسة رياضته المفضلة كرة القدم، دون أن يكشف موعد العودة ولا أيضا الوجهة التي سيتخذها.

وأمضى نجم برشلونة السابق أربعة أسابيع فقط من عقوبته خلف القضبان بعد إدانته بالاغتصاب، حيث جمع 850 ألف جنيه إسترليني (ما يناهز مليون دولار) لإطلاق سراحه بكفالة.

وينص حكم السراح الشرطي الذي استفاد منه نجم منتخب السامبا السابق، على أن يمثل ألفيس أمام المحكمة أسبوعيًا كجزء من شروط الكفالة.

وبحسب مقربين منه، يأمل ألفيس الذي قضى الجزء الأكبر من مسيرته في برشلونة، ولعب لأندية باريس سان جيرمان ويوفنتوس، أن تتم تبرئته واستعادة صورته كما كانت عليه قبل حادثة الاغتصاب في نهاية العام 2022، مما سيسهل عليه العودة إلى رياضة كرة القدم وفقا لتقارير صحفية إسبانية وبرازيلية.

وقالت بعض المصادر إن عودة ألفيس إلى ملاعب كرة القدم لم تتضح معالمها بالتحديد، إذ لم تحدد المصادر ما إذا كان سيعود إلى كرة القدم لاعبا أم في مهمة أخرى بحسب ما أورده الصحفي جيسوس جارسيا بوينو، الذي غطى قضية الاغتصاب على نطاق واسع.

يشار إلى أن ألفيس يقضي حاليا معظم وقته في منزله في إسبانيا والذي تبلغ قيمته 4 ملايين جنيه إسترليني مع زوجته المنفصلة عنه جوانا سانز.