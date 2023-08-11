تقرير: ياسين بونو يضغط على إشبيلية للانتقال إلى ريال مدريد
كشف خوسية فيليكس دياز، الصحفي في جريدة "ماركا"، عن بدء المفاوضات بين ناديي ريال مدريد وإشبيلية، لضم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الأخيرة، في الميركاتو الجاري، لتعويض البلجيكي تيبو كورتوا، المصاب بقطع في الرباط الصليبي والمقرر غيابه لفترة طويلة.
وبإصابة كورتوا، لم يعد ريال مدريد يملك سوى أندري لونين الحارس الأوكراني الشاب.
وكل التقارير الحالية تشير إلى حتمية دخول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لسوق الانتقالات مجددًا، ولكن هذه المرة لتعويض كورتوا.
وقال تقرير صحيفة "ماركا"، اليوم الجمعة: " ياسين بونو لديه رغبة واضحة في الانضمام لريال مدريد، حيث يضغط على إدارة ناديه لقبول العرض".
وأضاف: "حارس مرمى إشبيلية كان على وشك قبول عرض من الدوري السعودي، حتى ظهر عرض ريال مدريد بعد إصابة تيبو كورتوا، وقام النادي الملكي بالبحث في السوق للعثور على حارس مرمى متميز، لأن لونين لا يعطي الثقة اللازمة للجهاز الفني، ومن بين الأسماء التي ظهرت كان بونو هو الأكثر اكتمالًا، حيث أقنع بونو ريال مدريد بملفه الشخصي، وخبرته وشخصيته المتميزة، وطوله، على غرار أسلوب كورتوا".
وأشار التقرير، إلى أن "النادي يضع بعين الاعتبار أن بونو قد يغيب عن 13 مباراة بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام، في شهر يناير من العام المقبل، 5 في الليغا، و4 في كأس الملك، مع مباراتين سوبر إسباني، وذهاب دوري أبطال أوروبا حال وصول منتخب المغرب إلى نهائي البطولة".
وخاض بونو 140 مباراة مع إشبيلية بجميع المسابقات، حافظ على نظافة شباكه في 58 لقاء.