تقرير: ياسين بونو يضغط على إشبيلية للانتقال إلى ريال مدريد

كشف خوسية فيليكس دياز، الصحفي في جريدة "ماركا"، عن بدء المفاوضات بين ناديي ريال مدريد وإشبيلية، لضم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الأخيرة، في الميركاتو الجاري، لتعويض البلجيكي تيبو كورتوا، المصاب بقطع في الرباط الصليبي والمقرر غيابه لفترة طويلة.

وبإصابة كورتوا، لم يعد ريال مدريد يملك سوى أندري لونين الحارس الأوكراني الشاب.

وكل التقارير الحالية تشير إلى حتمية دخول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لسوق الانتقالات مجددًا، ولكن هذه المرة لتعويض كورتوا.

وقال تقرير صحيفة "ماركا"، اليوم الجمعة: " ياسين بونو لديه رغبة واضحة في الانضمام لريال مدريد، حيث يضغط على إدارة ناديه لقبول العرض".