بينهم ياسين بونو.. المرشحون لتعويض كورتوا في ريال مدريد
بدأ الحديث عن بديل الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا الذي أعلن ريال مدريد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن كورتوا غادر تدريبات ريال مدريد وهو يبكي مع توقعات بغيابه بين 5 و7 أشهر.
وفي الوقت الحالي لا يملك ريال مدريد إلا الحارس الأوكراني آندري لونين، الذي لعب 9 مباريات في الدوري الإسباني منذ انضمامه عام 2018.
ومن المؤكد أن ريال مدريد سيدخل السوق الصيفي للتعاقد مع حارس من الطراز الرفيع بعد تأكد الغياب الطويل لكورتوا.
وكشفت صحيفة "ماركا" في تقرير عن عدة مرشحين يمكن لريال مدريد التعاقد مع أحدهم لتعويض كورتوا بينهم ياسين بونو حارس إشبيلية والمنتخب المغربي.
وفيما يلي القائمة:
ياسين بونو
ذكرت "ماركا" اسم ياسين بونو حارس المغرب وإشبيلية ضمن المرشحين لتعويض كورتوا.
وقدم بونو نفسه بشكل مميز الموسم الماضي، فقد قاد إشبيلية للتتويج بلقب الدوري الإسباني وقدم أداء مميزا مع منتخب المغرب الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.
لكن إشبيلية لن يطلب أقل من 20 مليون يورو للسماح بانتقال بونو لريال مدريد.
وقالت صحيفة "أس" إن بونو هو أكثر من يحب ريال مدريد التعاقد معه، وذكرت أنه الخيار الذي يقنع الجهاز الفني والنادي لتعويض كورتوا.
وبحسب الصحيفة فإن بونو البالغ من العمر 32 عاما، حارس مرمى معتاد على التحديات الكبيرة، كما أن طوله يبلغ 1.95 سم، أي أقل بـ5 سم من كورتوا.
وأكدت "أس" أنه إذا لم يطلب إشبيلية أكثر من 20 مليون يورو فإن ريال مدريد سيكون على استعداد لضم الدولي المغربي.
كيبا إريزابالاغا
كما برز اسم حارس إسباني ثان لتعويض كورتوا وهو كيبا إريزابالاغا لاعب تشيلسي.
وقد يغادر إريزابالاغا تشيلسي هذا الصيف لكن ريال مدريد ليس وحيدا في الصراع على ضم الحارس، حيث يرتبط بايرن ميونخ بالتعاقد مع الحارس السابق لأتلتيك بلباو.
وقالت "ماركا" إن بايرن ميونخ بدأ بالفعل محادثات للتعاقد مع إريزابالاغا وهو على استعداد لتقديم أموال كثيرة للحارس الذي انضم لتشيلسي مقابل 80 مليون يورو.
دي خيا
برز اسم ديفيد دي خيا لتعويض كورتوا، خاصة أن الحارس الإسباني بلا ناد حاليا بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية عقده في 30 يونيو.
وكان دي خيا قريبا جدا من الانتقال لريال مدريد في اللحظات الأخيرة من السوق الصيفي 2016، قبل أن تفشل الصفقة بسبب تأخر النادي الإنجليزي في إرسال وثائق اللاعب.
ويمكن أن يحقق دي خيا حلمه باللعب لريال مدريد، وهذه المرة في صفقة انتقال حر، وبعد 7 سنوات من فشل انتقاله الدرامي.
دومينيك ليفاكوفيتش
قالت صحيفة "ماركا" إن خيار التعاقد مع الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش يبدو الأكثر خطورة.
وذكرت أن ليفاكوفيتش الذي تالق في كأس العالم 2022 يلعب لدينامو زغرب، ورفض ناديه بيعه مقابل 12 مليون يورو.
ولدى ليفاكوفيتش خيار اللعب في السعودية كما ارتبط بالانتقال لفياريال.
ديوغو كوستا
الخيار الأخير أمام ريال مدريد لتعويض كورتوا هو ديوغو كوستا حارس المنتخب البرتغالي الأول وبورتو.
وكان كوستا على جدول أعمال العديد من أندية الدوري الإنجليزي، ويرتبط بعقد مع بورتو حتى 2027، وهو الأمر الذي يشكل مشكلة لريال مدريد لأن التعاقد معه قد يكلف 50 مليون يورو.
كما وضعت الصحيفة اسم الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي لاعب فالنسيا.