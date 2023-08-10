بينهم ياسين بونو.. المرشحون لتعويض كورتوا في ريال مدريد

وكشفت صحيفة "ماركا" في تقرير عن عدة مرشحين يمكن لريال مدريد التعاقد مع أحدهم لتعويض كورتوا بينهم ياسين بونو حارس إشبيلية والمنتخب المغربي.

وفيما يلي القائمة:

ياسين بونو

ذكرت "ماركا" اسم ياسين بونو حارس المغرب وإشبيلية ضمن المرشحين لتعويض كورتوا.

وقدم بونو نفسه بشكل مميز الموسم الماضي، فقد قاد إشبيلية للتتويج بلقب الدوري الإسباني وقدم أداء مميزا مع منتخب المغرب الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

لكن إشبيلية لن يطلب أقل من 20 مليون يورو للسماح بانتقال بونو لريال مدريد.

وقالت صحيفة "أس" إن بونو هو أكثر من يحب ريال مدريد التعاقد معه، وذكرت أنه الخيار الذي يقنع الجهاز الفني والنادي لتعويض كورتوا.

وبحسب الصحيفة فإن بونو البالغ من العمر 32 عاما، حارس مرمى معتاد على التحديات الكبيرة، كما أن طوله يبلغ 1.95 سم، أي أقل بـ5 سم من كورتوا.

وأكدت "أس" أنه إذا لم يطلب إشبيلية أكثر من 20 مليون يورو فإن ريال مدريد سيكون على استعداد لضم الدولي المغربي.