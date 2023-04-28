ترتيب الدوري السعودي.. عبدالرزاق حمد الله يقود الاتحاد لفوز مثير على الشباب والابتعاد بالصدارة
سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفين من ركلتي جزاء ليقود الاتحاد المتصدر للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على ضيفه الشباب، في مباراة مجنونة شهدت أربع ركلات جزاء، ليعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.
وكان الشباب فرط قبلها في فرصة الفوز بعدما أهدر آرون بوبندزا ركلة جزاء في الدقيقة 89، كما ألغى الحكم هدفا للشباب بسبب التسلل وحرمته العارضة من فرصة محققة.
وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد طرد زكريا هوساوي.
وضع المغربي حمد الله الاتحاد في المقدمة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) من ركلة جزاء في الدقيقة 18 احتسبها الحكم بعد سقوط البرازيلي رومارينيو في التحام مع بوبندزا في المنطقة.
وعادل الشباب النتيجة بنفس الطريقة بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء على الاتحاد بعدما لمست الكرة يد أحمد شراحيلي في المنطقة.
وسدد الأرجنتيني كريستيان جوانكا الركلة بنجاح في الدقيقة 68.
وأهدر بوبندزا ركلة جزاء للشباب بعد أن سدد الكرة ضعيفة في منتصف المرمى قبل نهاية الوقت الأصلي.
وكان الحكم احتسب الركلة بعدما لمست الكرة يد المصري أحمد حجازي في المنطقة.
لكن حمد الله حسم الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 16 من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
وكانت العارضة أنقذت هدفا محققا للشباب بتسديدة من خارج المنطقة لجوانكا في الدقيقة 35، كما ألغى الحكم هدفا للشباب سجله إياجو سانتوس بضربة رأس بسبب التسلل في بداية الشوط الثاني.
ويسعى الاتحاد لتجنب كابوس الموسم الماضي حيث كان يبتعد في الصدارة بفارق كبير لكنه خسر اللقب لصالح الهلال في الجولة الأخيرة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة من 24 مباراة متقدما بست نقاط على النصر.
ويأتي الشباب ثالثا وله 50 نقطة وخلفه الهلال حامل اللقب الذي يملك 49 نقطة من 25 مباراة، وربما استسلم في سباق المنافسة مع تركيزه على نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يستضيف أوراوا رد دياموندز في الذهاب بعد غد السبت.
وودع الاتحاد كأس ملك السعودية بعد الخسارة أمام الهلال في الدور قبل النهائي ليفقد حلم الثلاثية المحلية بعد فوزه بلقب كأس السوبر في يناير/ كانون الثاني الماضي.
واحد من أسرع الأهداف
وسجل البرتغالي بيدرو يوجينيو واحدا من أسرع الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين في انتصار العدالة 2-1 على ضيفه التعاون، الذي أهدر ركلة جزاء في وقت سابق اليوم.
وضع يوجينيو العدالة في المقدمة بعد 20 ثانية فقط من هجمة مرتدة سريعة بعدما وصلته الكرة، ليتوغل في منطقة الجزاء ويسدد في الشباك.
وأضاف زميله السلوفيني ديفيد تيانيتش الهدف الثاني بتسديدة هائلة من مسافة بعيدة في الدقيقة 40.
وقلص سميحان النابت الفارق للتعاون في الدقيقة 51 بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس الذي أخفق في التعامل مع ركلة حرة.
وأهدر زميله ألفارو ميدران فرصة تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 71 بعدما أنقذها حارس المرمى.
ورفع العدالة رصيده إلى 21 نقطة من 24 مباراة في المركز 14، بينما تجمد رصيد التعاون عند 37 نقطة في المركز السادس.
وفي مباراة أخرى، سجل الجزائري أمير سعيود هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول ليفوز الطائي 1-صفر على ضيفه أبها.
وهز سعيود الشباك بتسديدة من أمام المرمى بعد تحرك رائع في الدقيقة 25.
ورفع الطائي رصيده إلى 31 نقطة من 24 مباراة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد أبها عند 27 نقطة في المركز العاشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: