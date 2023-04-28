ترتيب الدوري السعودي.. عبدالرزاق حمد الله يقود الاتحاد لفوز مثير على الشباب والابتعاد بالصدارة

سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفين من ركلتي جزاء ليقود الاتحاد المتصدر للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على ضيفه الشباب، في مباراة مجنونة شهدت أربع ركلات جزاء، ليعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.

وكان الشباب فرط قبلها في فرصة الفوز بعدما أهدر آرون بوبندزا ركلة جزاء في الدقيقة 89، كما ألغى الحكم هدفا للشباب بسبب التسلل وحرمته العارضة من فرصة محققة.

وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد طرد زكريا هوساوي.