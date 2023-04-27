سبب جلوس أحمد حجازي على نقطة الجزاء خلال مباراة الاتحاد والشباب (فيديو)
ملعب "الجوهرة المشعة" يحتضن مواجهة قوية بين الاتحاد والشباب
شهدت مباراة الاتحاد ضد الشباب في دوري روشن السعودي للمحترفين لقطة طريفة من المدافع المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة.
قام أحمد حجازي بتأمين نقطة الجزاء خوفا من عبث لاعبي الشباب بها
ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" مواجهة قوية بين الاتحاد والشباب، في الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة 17، لينبري لها عبدالرزاق حمدالله.
وقبل تنفيذ عبدالرزاق حمدالله لركلة الجزاء قام أحمد حجازي بتأمين نقطة الجزاء خوفا من عبث لاعبي الشباب بها.
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، وبينهما يأتي النصر الوصيف الذي يملك مباراة أكثر برصيد 53 نقطة.