سبب جلوس أحمد حجازي على نقطة الجزاء خلال مباراة الاتحاد والشباب (فيديو)

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" مواجهة قوية بين الاتحاد والشباب، في الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة 17، لينبري لها عبدالرزاق حمدالله.

وقبل تنفيذ عبدالرزاق حمدالله لركلة الجزاء قام أحمد حجازي بتأمين نقطة الجزاء خوفا من عبث لاعبي الشباب بها.