5 لاعبين مهددون بالغياب عن برشلونة حال التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يخوض نادي برشلونة مواجهة حاسمة ضد باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء المقبل، مع وجود 5 لاعبين من الفريق مهددين بالغياب عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تأهل الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد فاز خارج أرضه في مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي، بنتيجة 3-2، ويحتاج فقط للتعادل بأية نتيجة للتأهل إلى نصف النهائي.

ووجهت صحيفة "موندو ديبفورتيفو" تحذيرا إلى لاعبي برشلونة؛ بسبب الإنذارات التي قد تمنعهم من لعب مباراة نصف النهائي، حال تمكنهم من عبور عقبة سان جيرمان؛ إذ يواجه هؤلاء اللاعبون خطر الغياب عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تلقيهم بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الثلاثاء، ولن يتمكنوا بالتالي من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد أو بروسيا دورتموند حال تأهل أحدهما.