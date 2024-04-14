5 لاعبين مهددون بالغياب عن برشلونة حال التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
يخوض نادي برشلونة مواجهة حاسمة ضد باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء المقبل، مع وجود 5 لاعبين من الفريق مهددين بالغياب عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تأهل الفريق الكتالوني.
وكان برشلونة قد فاز خارج أرضه في مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي، بنتيجة 3-2، ويحتاج فقط للتعادل بأية نتيجة للتأهل إلى نصف النهائي.
ووجهت صحيفة "موندو ديبفورتيفو" تحذيرا إلى لاعبي برشلونة؛ بسبب الإنذارات التي قد تمنعهم من لعب مباراة نصف النهائي، حال تمكنهم من عبور عقبة سان جيرمان؛ إذ يواجه هؤلاء اللاعبون خطر الغياب عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تلقيهم بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الثلاثاء، ولن يتمكنوا بالتالي من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد أو بروسيا دورتموند حال تأهل أحدهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين المهددين، هم: فرينكي دي يونغ، وفيران توريس، وجواو فيليكس، ورونالد أراوخو ولامين يامال.
وأوضح التقرير أنه حال تجنب هؤلاء اللاعبين تلقي البطاقة الصفراء، سيتم إلغاء سجل الإنذارات الخاصة بهم بعد تخطي ربع النهائي؛ ما يعني أنهم سيكونون متاحين للعب في نصف النهائي من دون أي قيود.
ويغيب عن برشلونة في مباراة الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان كل من سيرجي روبيرتو وأندرياس كريستنسين بسبب الإيقاف، بعد تلقيهما البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء".
بينما يخوض باريس سان جيرمان مباراة الإياب مع وجود 4 لاعبين من الفريق مهددين بالغياب عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تأهل الفريق الفرنسي.
واللاعبون المهددون بالغياب، هم: فيتينيا، وماركوس يورنتي، وميلان سكرينيار، ولوكاس هيرنانديز.
ويواجه هؤلاء اللاعبون خطر الغياب عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تلقيهم بطاقة صفراء ثالثة.