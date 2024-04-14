بعد مستواه المخيب.. موقف مبابي من مباراة برشلونة وسان جيرمان

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن موقف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من مواجهة الإياب المرتقبة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة حقق فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب ربع النهائي على ملعب "حديقة الأمراء"، في مباراة شهدت تراجعا ملحوظا في أداء مبابي؛ ما جعله عرضة للانتقادات الكبيرة في الصحافة الفرنسية.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري ضمن مباريات إياب ربع النهائي لحسم المتأهل بشكل نهائي لنصف النهائي.