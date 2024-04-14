بعد مستواه المخيب.. موقف مبابي من مباراة برشلونة وسان جيرمان
كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن موقف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من مواجهة الإياب المرتقبة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
وكان برشلونة حقق فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب ربع النهائي على ملعب "حديقة الأمراء"، في مباراة شهدت تراجعا ملحوظا في أداء مبابي؛ ما جعله عرضة للانتقادات الكبيرة في الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري ضمن مباريات إياب ربع النهائي لحسم المتأهل بشكل نهائي لنصف النهائي.
اللافت للنظر أن أداء مبابي في المواجهة الماضية كان متواضعا بشكل مبالغ فيه على غير عادته أمام برشلونة، حيث لم يسجل أي أهداف أو يقدم أي تمريرات حاسمة خلال الـ 90 دقيقة التي لعبها أمام الفريق الكتالوني.
ومع الرقابة اللصيقة، ظلّ مبابي طوال اللقاء عاجزا أمام مواطنه وزميله في المنتخب الفرنسي جيل كوندي، بمساعدة الأوروغواياني رونالد أراوخو، والإسباني الشاب باو كوبارسي.
وتظهر أرقام مبابي في المباراة الماضية، أنه لمس الكرة 44 مرة فقط، وسدد 3 مرات فقط على المرمى، وفقد الكرة 13 مرة، وخسر 8 صراعات ثنائية، وسقط في فخ التسلل 3 مرات.
ورغم كل ما سبق، أوضحت صحيفة "لو باريزيان"، أن لويس إنريكي، المدير الفني لسان جيرمان، سيعتمد على اللاعب في التشكيل الأساسي، الذي سيضم بجانبه دوناروما في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي، وماركينيوس، وهيرنانديز، ونونو مينديز، وزائير إيمري، ورويز وفيتينيا، وعثمان ديمبلي.