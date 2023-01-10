منتخب الكويت يهزم الإمارات بهدف في خليجي 25 (فيديو)
سجل منتخب الكويت هدفا متأخرا عن طريق أحمد الظفيري، ليهزم نظيره الإماراتي 1-0 على ملعب الميناء في الجولة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.
ورفع هذا الفوز رصيد الكويت إلى ثلاث نقاط لتحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف قطر والبحرين بفارق الأهداف، بينما تعقد موقف منتخب الإمارات بعدما فشل في حصد أي نقطة بعد مرور جولتين عقب خسارته أمام البحرين في المباراة الأولى، ليصبح قريبا للغاية من مغادرة البطولة من دورها الأول.
وقبل انطلاق المباراة وقف اللاعبون دقيقة صمت على رحيل سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري والآسيوي لكرة القدم.
وجاءت أحداث الشوط الأول هادئة بعدما تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة في وسط الملعب، قبل أن تبدأ الإثارة في الدقائق الأخيرة.
إذ ألغى الحكم هدفا لشبيب الخالدي في الدقيقة 37 بسبب تسلل لاعب الكويت.
واستمر الخالدي في التألق، حيث حوّل عرضية مبارك الفنيني برأسية، لكن خالد عيسى تصدى للمحاولة في الدقيقة 43.
الرد الإماراتي جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط، حين أرسل حارب عبد الله سهيل تمريرة عرضية من الجانب الأيمن لماجد راشد الذي حوّلها برأسه بالقرب من منطقة الست ياردات، لكن الحارس سليمان عبد الغفور أمسك الكرة بنجاح.
وفي الدقيقة 54 أهدر منتخب الكويت فرصة تسجيل الهدف الأول على مرتين، بعدما توغل مهدي دشتي من الجانب الأيمن ومرر للخالدي الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع الإمارات أبعد الكرة لتعود لفيصل زايد الذي حاول التسديد، لكنه افتقد الدقة لتذهب الكرة بجوار القائم الأيمن.
واستمر التهديد الكويتي، ففي الدقيقة 63 أهدر فيصل زايد أخطر فرص اللقاء، حين مرر الفنيني الكرة لعيد الرشيدي الذي لم يسيطر عليها، لتصل إلى زميله الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد برعونة فوق العارضة.
وحاول البديل يحيى الغساني للإمارات في الدقيقة 84، لكن تسديدته وصلت سهلة لحارس الكويت.
الصحوة الهجومية الإماراتية استمرت عن طريق الغساني الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها عبد الغفور في الدقيقة 88.
وجاءت الفرحة الكويتية في الدقيقة 93 عن طريق أحمد الظفيري، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة خدعت خالد عيسى ليسجل هدف اللقاء الوحيد.
وتلعب الإمارات في الجولة المقبلة ضد قطر، على أن تواجه الكويت منتخب البحرين.