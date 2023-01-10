منتخب الكويت يهزم الإمارات بهدف في خليجي 25 (فيديو)

سجل منتخب الكويت هدفا متأخرا عن طريق أحمد الظفيري، ليهزم نظيره الإماراتي 1-0 على ملعب الميناء في الجولة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

ورفع هذا الفوز رصيد الكويت إلى ثلاث نقاط لتحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف قطر والبحرين بفارق الأهداف، بينما تعقد موقف منتخب الإمارات بعدما فشل في حصد أي نقطة بعد مرور جولتين عقب خسارته أمام البحرين في المباراة الأولى، ليصبح قريبا للغاية من مغادرة البطولة من دورها الأول.

وقبل انطلاق المباراة وقف اللاعبون دقيقة صمت على رحيل سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري والآسيوي لكرة القدم.