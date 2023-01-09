أهداف مباراة السعودية والعراق في خليجي 25 (فيديو)
العراق استهل مشواره في خليجي 25 بالتعادل السلبي مع عمان في حين فازت السعودية على اليمن 2/0..
تقدم إبراهيم بايش لمنتخب بلاده العراق أمام السعودية، في المباراة التي تجمع المنتخبين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في خليجي 25، اليوم الاثنين.
وجاء هدف إبراهيم بايش في الدقيقة 30، بتسديدة باليمين من داخل منطقة الجزاء.
واستهل منتخب العراق مشواره في خليجي 25 بالتعادل السلبي مع عمان، في حين فاز منتخب السعودية على اليمن 2/0.
وتضم المجموعة منتخب عمان الذي يملك 4 نقاط واليمن الذي لا يملك أي نقطة.