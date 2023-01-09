أهداف مباراة السعودية والعراق في خليجي 25 (فيديو)

تقدم إبراهيم بايش لمنتخب بلاده العراق أمام السعودية، في المباراة التي تجمع المنتخبين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في خليجي 25، اليوم الاثنين.

وجاء هدف إبراهيم بايش في الدقيقة 30، بتسديدة باليمين من داخل منطقة الجزاء.