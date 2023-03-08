الحكم بالسجن على مشجع أيندهوفن بعد اعتدائه على ماركو دميتروفيتش حارس مرمى إشبيلية

وتعرض الصربي ماركو دميتروفيتش حارس مرمى إشبيلية لهجوم من أحد جماهير أيندهوفن، في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة الفريقين في ملحق الدوري الأوروبي.

وأدين المشجع البالغ من العمر 20 عاما، واسمه ديلانو كيه، بالاعتداء على حارس المرمى ماركو دميتروفيتش، وخرق حظر النزول إلى أرض الملعب الذي فرضه الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وقال الادعاء الهولندي، الشهر الماضي، إن المتهم صدر بحقه حكمان سابقان في جرائم تتعلق بكرة القدم وأنه كان تحت تأثير الكحول عندما اقتحم أرض الملعب قرب نهاية مباراة أيندهوفن وإشبيلية التي أقيمت في 23 فبراير الماضي وسدد لكمة لدميتروفيتش.