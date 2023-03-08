الحكم بالسجن على مشجع أيندهوفن بعد اعتدائه على ماركو دميتروفيتش حارس مرمى إشبيلية
قضت محكمة هولندية بحبس أحد مشجعي نادي أيندهوفن بالسجن لمدة شهرين، بعد اقتحامه أرض الملعب وتوجيهه لكمة لحارس مرمى فريق إشبيلية، خلال مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي.
وتعرض الصربي ماركو دميتروفيتش حارس مرمى إشبيلية لهجوم من أحد جماهير أيندهوفن، في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة الفريقين في ملحق الدوري الأوروبي.
وأدين المشجع البالغ من العمر 20 عاما، واسمه ديلانو كيه، بالاعتداء على حارس المرمى ماركو دميتروفيتش، وخرق حظر النزول إلى أرض الملعب الذي فرضه الاتحاد الهولندي لكرة القدم.
وقال الادعاء الهولندي، الشهر الماضي، إن المتهم صدر بحقه حكمان سابقان في جرائم تتعلق بكرة القدم وأنه كان تحت تأثير الكحول عندما اقتحم أرض الملعب قرب نهاية مباراة أيندهوفن وإشبيلية التي أقيمت في 23 فبراير الماضي وسدد لكمة لدميتروفيتش.
وشهدت نهاية المباراة التي أقيمت في هولندا، وانتصر فيها أيندهوفن رغم خروجه من البطولة، مشهدا مثيرا، فقد تعرض حارس إشبيلية لهجوم من الخلف بعد أن ركض أحد مثيري الشغب في الملعب وحاول ضرب الحارس الدولي الصربي الذي سيطر على المشجع وطرحه أرضا، وعندها فقط تدخل رجال الأمن وأخذوا المهاجم بعيدا عن الملعب!
ودخل دميتروفيتش في معركة مع المشجع الهولندي بينما ركض زملاؤه في إشبيلية نحوه أمام رجال الأمن الذين لم يتدخلوا في المعركة التي حسمها الحارس الصربي بنفسه.
ولكن في غضون ذلك تمكن الحارس من السيطرة على المشجع المثير للشغب والدفاع عن نفسه، بينما انتشرت صور الحادث غير المسبوق في جميع أنحاء أوروبا على الفور، وستكون معجزة إذا لم تتم معاقبة أيندهوفن بشدة على هذا التصرف من أحد مشجعيه وعلى ملعبه.
وأصيب دميتروفيتش بكدمة في الرقبة بسبب الحادثة.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أقام دعوى تأديبية ضد أيندهوفن بعد الواقعة، ومن المرجح أن يعاقبه.
وخسر إشبيلية المباراة 0/2، لكنه تأهل إلى دور الـ16 مستفيدا من فوزه 3/0 في مباراة الذهاب.
وإشبيلية هو البطل التاريخي للدوري الأوروبي برصيد 6 ألقاب، بينها 3 ألقاب متتالية (بين 2014 و2016).
وأوقعت القرعة إشبيلية مع فنربخشة التركي في دورالـ16.