اليويفا يحقق في اعتداء مشجع على دميتروفيتش خلال مباراة إشبيلية وآيندهوفن

ًأفاد موقع "ذا أتلتيك سبورتس" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" فتح تحقيقًًا بعد تعرض ماركو دميتروفيتش حارس إشبيلية لهجوم من مشجع على أرض الملعب في المباراة التي جمعت النادي الإسباني مع آيندهوفن الهولندي، يوم الخميس الماضي، في الدوري الأوروبي

وركض أحد المشجعين نحو الملعب، واعتدى على دميتروفيتش، وسدد له لكمة في الوجه قبل أن يطرح الحارس الصربي المشجع أرضًا ويسيطر عليه.

وتجمع اللاعبون وأعضاء الجهازين الفنيين للفريقين حول دميتروفيتش والمشجع قبل أن يتدخل رجال الأمن لإخراج المشجع من الملعب.