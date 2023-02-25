اليويفا يحقق في اعتداء مشجع على دميتروفيتش خلال مباراة إشبيلية وآيندهوفن
ًأفاد موقع "ذا أتلتيك سبورتس" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" فتح تحقيقًًا بعد تعرض ماركو دميتروفيتش حارس إشبيلية لهجوم من مشجع على أرض الملعب في المباراة التي جمعت النادي الإسباني مع آيندهوفن الهولندي، يوم الخميس الماضي، في الدوري الأوروبي
وركض أحد المشجعين نحو الملعب، واعتدى على دميتروفيتش، وسدد له لكمة في الوجه قبل أن يطرح الحارس الصربي المشجع أرضًا ويسيطر عليه.
وتجمع اللاعبون وأعضاء الجهازين الفنيين للفريقين حول دميتروفيتش والمشجع قبل أن يتدخل رجال الأمن لإخراج المشجع من الملعب.
ولم يصدر اليويفا بيانًا، لكن موقع "ذا أتلتيك" قال إن اليويفا أكد للموقع أنه فتح تحقيقًا في أعقاب الحادثة.
وحث دميتروفيتش اليويفا على التدخل، وقال بعد المباراة: "لم أشاهد شيئًا هكذا من قبل، سأغلق فمي حتى لا أقول ما أود قوله حقًا في هذه اللحظة".
وأضاف: "لقد أراد أن يؤذيني، إنه لأمر مخزٍ أن يحدث شيء كهذا في ملعب كرة القدم، يجب أن يتدخل اليويفا".
وأصيب دميتروفيتش بكدمة في الرقبة بسبب الحادثة.
وخسر إشبيلية المباراة 0/2 لكنه تأهل إلى دور الـ16 مستفيدًا من فوزه 3/0 في مباراة الذهاب.
وإشبيلية هو البطل التاريخي للدوري الأوروبي برصيد 6 ألقاب بينها 3 ألقاب متتالية (بين 2014 و2016).
وأوقعت القرعة إشبيلية مع فنربخشة التركي في دورالـ16.