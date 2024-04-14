الأهلي يصدم إمام عاشور
وجَّه النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب صدمة إلى إمام عاشور، نجم الفريق الأحمر، بعدما تلقوا عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين من النمسا لتسويق اللاعب خلال الفترة المقبلة.
وتعرَّض عاشور للإصابة بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا، ليغيب عن مباريات فريقه مؤخرًا.
وشهدت إصابة إمام عاشور تحسنًا ملحوظًا، وأن اللاعب بدأ المشاركة تدريجيًّا في جزء من تدريبات الكرة مع الفريق.
وفقد الأهلي خدمات إمام عاشور خلال مواجهات، سيمبا بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وإنبي وزد بمسابقة الدوري.
وأجرى عاشور الجراحة الشهر الماضي، ولم تحدد مدة غيابه عن المشاركة مع الأهلي.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الأحد، إن الوكيل النمساوي طلب تفويض من النادي الأهلي بشأن تسويق اللاعب في الفترة المقبلة.
وتابع: "الوكيل تحدث مع مسؤولي الأهلي بشأن إمكانية توفير عرض رسمي من أندية برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي" .
وأشار: "النادي الأهلي تجاهل اتصالات هذا الوكيل ولم يرد عليه هاتفيًّا أو عن طريق رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها، رغم ترحيب إمام عاشور بالفكرة".
وخاض عاشور 23 مباراة الموسم الجاري بقميص الأهلي سجل هدفًا وصنع 7.
ويخوض الأهلي مواجهة قوية ضد غريمه التقليدي الزمالك، يوم الإثنين، على استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.