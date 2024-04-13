هل يُلمح إمام عاشور لجاهزيته لمباراة الأهلي والزمالك؟ (صورة)
أثار إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، حالة من السعادة الممزوجة بالحذر بين مشجعي فريقه، بعد أن ظهر في تدريب فريقه اليوم الجمعة، وهو يجري بشكل طبيعي، ما يوحي أنه جاهز لمباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري.
ويستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة قمة الكرة المصرية، بين الأهلي والزمالك، والتي تقام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان إمام قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر خلال فترة التوقف الدولي الماضية.
وخضع عاشور لعملية جراحية في الكتف، ما سيؤدي لغيابه عن الفريق في الفترة المقبلة، فترة تصل إلى 3 أشهر.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي المصري، صورة ظهر خلالها إمام عاشور وهو متماثل للشفاء ويشير إشارة التحدي، ما يوحي بشفائه من الإصابة.
ووفقًا للصور فقد ظهر عاشور وقد تخلى تمام عن حامل الذراع ويجري تدريبات تأهيلية بملعب النادي.
وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادمًا من ميتيلاند الدنماركي الذي تعاقد معه، في يناير 2023، من صفوف الزمالك.
ولعب إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم 25 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.
وتوج عاشور برفقة الأهلي بلقبي كأس مصر والسوبر المصري، كما ساهم في الحصول على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.