رد فعل إمام عاشور على اتهامات غيرته من زيزو
رد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على اتهامات غيرته من أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك.
واكتسحت الإنترت منشورات تشير إلى غيرة إمام عاشور من زيزو بعد نشر الأول لمجموعة من "القصص" عبر حسابه على "إنستغرام"، بعد تسجيل نجم الزمالك هدف فوز فريقه على مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ولعب إمام عاشور بجوار زيزو في فريق الزمالك قبل انتقاله إلى ميتلاند الدنماركي، ومنه إلى الأهلي المصري.
وتردد أن زيزو افتعل أزمة في معسكر منتخب مصر قبل بضعة أشهر للمطالبة باللعب أساسيا كما يلعب زيزو.
ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن إمام عاشور شاهد بعض المنشورات التي تحدثت عن غيرته من زيزو، وأنه ضحك على هذا الأمر ولم يمنحه أي اهتمام.
وكشف المصدر، أن الفيديو الذي نشره إمام عاشور على "إنستغرام" ويجمعه بزيزو وصديق مشترك لهما كان ردًّا على تلك القصة بالتحديد.
ويغيب إمام عاشور عن مباريات النادي الأهلي منذ فترة التوقف الدولي في مارس الماضي؛ حيث أصيب بكسر في الكتف وأجرى بسببه جراحة في الكتف.