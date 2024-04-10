رد فعل إمام عاشور على اتهامات غيرته من زيزو

رد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على اتهامات غيرته من أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك.

واكتسحت الإنترت منشورات تشير إلى غيرة إمام عاشور من زيزو بعد نشر الأول لمجموعة من "القصص" عبر حسابه على "إنستغرام"، بعد تسجيل نجم الزمالك هدف فوز فريقه على مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.