تقرير: أزمة منتظرة بين الاتحاد الإنجليزي وريال مدريد بسبب بيلينغهام
كشفت تقارير صحفية عن أزمة منتظرة بين نادي ريال مدريد والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب استدعاء جود بيلينغهام، لاعب الميرنغي، لصفوف منتخب بلاده رغم إصابته.
كان ريال مدريد أعلن مؤخرا في بيان رسمي سابق عن تعرض بيلينغهام للإصابة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التشخيص الطبي للنجم الإنجليزي أوضح غيابه لمدة أسبوعين.
وقالت صحيفة "آس"، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الإنجليزي يتحدى ريال مدريد، لنّ يطلقوا سراح بيلينغهام وسيقومون بإجراء الفحوصات لمعرفة ما إذا كان سيصل إلى المباراة الثانية أم لا".
وأضاف التقرير: "بموجب تشريعات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يُمكن للاتحاد الإنجليزي منع بيلينغهام من المغادرة ما لم تكن الإصابة خطيرة".
فيما قال الصحفي إيدو أغيري، عبر برنامج "التشيرينغيو" الإسباني الشهير: "في ريال مدريد هنالك قلق بشأن إصابة بيلينغهام، لا يثقون بما سيحدث معه في إنجلترا".
ويخوض منتخب إنجلترا المباراة الثانية أمام مقدونيا الشمالية الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات يورو 2024.
وتحتل إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، فيما يحل منتخب أوكرانيا بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة.