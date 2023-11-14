تقرير: أزمة منتظرة بين الاتحاد الإنجليزي وريال مدريد بسبب بيلينغهام

كشفت تقارير صحفية عن أزمة منتظرة بين نادي ريال مدريد والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب استدعاء جود بيلينغهام، لاعب الميرنغي، لصفوف منتخب بلاده رغم إصابته.

كان ريال مدريد أعلن مؤخرا في بيان رسمي سابق عن تعرض بيلينغهام للإصابة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التشخيص الطبي للنجم الإنجليزي أوضح غيابه لمدة أسبوعين.

وقالت صحيفة "آس"، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الإنجليزي يتحدى ريال مدريد، لنّ يطلقوا سراح بيلينغهام وسيقومون بإجراء الفحوصات لمعرفة ما إذا كان سيصل إلى المباراة الثانية أم لا".