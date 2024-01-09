ماذا قال أنشيلوتي وفالفيردي عن مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في السوبر الإسباني؟
تحدث الثنائي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، وفيدي فالفيردي، لاعب الفريق، عن المواجهة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.
وفاز أتلتيكو مدريد على الريال في الدوري الإسباني خلال مواجهة الدور الأول والتي انتهت 3-1 للروخي بلانكوس على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء: "المباراة بالتأكيد مهمة، وسنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز، والفريق يملك الرغبة والحماس، وأعتقد أنه يمكننا تقديم مباراة جيدة أمام فريق منافس".
وأضاف: "سنحاول أن نقدّم أقصى ما لدينا لتحقيق الفوز، فريقنا جيد، ويأتي برغبة وحماس إلى هنا، وستكون مواجهة تنافسية كبيرة أمام فريق يتمتع بجودة جيدة جدًا في الدفاع والهجوم".
وتابع: "علاقتي بدييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، فيها الكثير من الاحترام، منذ أن كان لاعبًا في لاتسيو، وسجل في مرمى يوفنتوس الذي كنت أدربه، مما سمح للاتسيو للفوز باللقب، في مدريد نحن جيران، وكثيرًا ما نلتقي".
كما أشاد أنشيلوتي بلاعبه فالفيردي، قائلاً: "هو لاعب متكامل، يمكنه اللعب في مركز الجناح ووسط الملعب في نفس الوقت، ومن النادر أن تجد لاعبًا مثله، نحن محظوظون بتواجده معنا، بكثير من التواضع، وبالنسبة لي أفضل اللاعب المتواضع على المغرور".
تصريحات فالفيردي
من جانبه، قال فالفيردي عن اللقاء: "متحمس للغاية، أمامنا لقب آخر وديربي جديد، وأعتقد أنها مباراة جميلة، ونحن جاهزون لنظهر أننا قادرون هذا العام على المنافسة على العديد من الألقاب".
وأكمل: "من الجميل جدًا أن أشارك في مثل هذه النوعية من المباريات، مواجهة أتلتيكو ديربي خاص، وهو أحد أفضل الفرق في العالم، وسنخوض لقاءات كثيرة أمامه خلال فترة قصيرة، وهذا يحمّسنا".
وعن رأيه في الدوري السعودي، قال: "كريستيانو رونالدو هو من بدأ كل هذا، ومن المهم أن يكون هناك لاعبون من هذا النوع يلعبون حتى يستمر الدوري هنا في النمو".
يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا في نهائي البطولة، يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير.