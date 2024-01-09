ماذا قال أنشيلوتي وفالفيردي عن مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في السوبر الإسباني؟

تحدث الثنائي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، وفيدي فالفيردي، لاعب الفريق، عن المواجهة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وفاز أتلتيكو مدريد على الريال في الدوري الإسباني خلال مواجهة الدور الأول والتي انتهت 3-1 للروخي بلانكوس على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء: "المباراة بالتأكيد مهمة، وسنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز، والفريق يملك الرغبة والحماس، وأعتقد أنه يمكننا تقديم مباراة جيدة أمام فريق منافس".