هل يلعب كريستيانو رونالدو "جونيور" برفقة أبيه في نادي النصر السعودي؟
تعوَّد كريستيانو "جونيور" الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق على التنقل برفقة والده مع الأندية التي يرتدي قمصانها.
وارتدى المراهق الذي يتوقع له الجميع مستقبلًا مذهلًا قمصان أندية ريال مدريد ثم يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد مع تنقل والده بين هذه الأندية خلال السنوات الأخيرة.
وتحدثت تقارير صحفية إسبانية عن عودة كريستيانو جونيور لريال مدريد بعد 4 سنوات من مغادرته النادي إلى يوفنتوس برفقة والده.
وسجل كريستيانو جونيور 58 هدفًا في 23 مباراة خاضها بعمر الـ12 عامًا مع مانشستر يونايتد ما يشير إلى قدرات مهمة يمتلكها على غرار ما قدمه والده طوال مسيرته.
نفي الخبر
لكن الصحفية الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد أرانتشا رودريغز، أكدت أن كرستيانو جونيور لم يعد إلى أكاديمية ريال مدريد كما أشارت بعض التقارير، كما ذكرت أنه سيلعب كما تعوّد في الأندية التي يلعب لها والده.
وزادت أرانتشا "لن يكون ذلك النادي هو ريال مدريد"، في نفي آخر للتقارير التي انتشرت أمس حول إمكانية عودة رونالدو إلى النادي الملكي الإسباني مجددًا.
وكان رونالدو ونجله تدربا في نادي ريال مدريد لمدة يومين بعد عودة قائد منتخب البرتغال من قطر عقب خروج منتخب بلاده من كأس العالم 2022 أمام المغرب من ربع النهائي.
النصر السعودي
ومع كثافة التقارير حول انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي إذ بات العرض الوحيد الذي يمتلكه رونالدو ـ بحسب التقارير ـ يمكن أن يلعب كريستيانو جونيور في الفئات السنية لنادي النصر السعودي أيضًا إذا ما استمر على النهج ذاته الذي اتبعه خلال السنوات الأخيرة.
وشددت تقارير صحفية قبل أسبوع على أن كريستيانو رونالدو ينتظر موافقة صديقته جورجينا رودريغز على العيش في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لمنح الموافقة النهائية على العرض؛ ما يشير إلى انتقال العائلة معه إلى الرياض في حال تمت الصفقة.