هل يلعب كريستيانو رونالدو "جونيور" برفقة أبيه في نادي النصر السعودي؟

تعوَّد كريستيانو "جونيور" الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق على التنقل برفقة والده مع الأندية التي يرتدي قمصانها.

وارتدى المراهق الذي يتوقع له الجميع مستقبلًا مذهلًا قمصان أندية ريال مدريد ثم يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد مع تنقل والده بين هذه الأندية خلال السنوات الأخيرة.

وتحدثت تقارير صحفية إسبانية عن عودة كريستيانو جونيور لريال مدريد بعد 4 سنوات من مغادرته النادي إلى يوفنتوس برفقة والده.

وسجل كريستيانو جونيور 58 هدفًا في 23 مباراة خاضها بعمر الـ12 عامًا مع مانشستر يونايتد ما يشير إلى قدرات مهمة يمتلكها على غرار ما قدمه والده طوال مسيرته.