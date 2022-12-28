هل قدم ريال مدريد عرضًا لكريستيانو رونالدو؟
كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة وجود عرض من نادي ريال مدريد الإسباني، لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وفسخ رونالدو تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبل انطلاق كأس العالم 2022، بسبب أزمته الأخيرة مع المدرب الهولندي إريك تين هاغ وانتقاده لسياسات النادي الداخلية منذ رحيل السير أليكس فيرغسون.
وأشارت بعض التقارير إلى أن ريال مدريد قدَّم عرضًا لعودة رونالدو إلى صفوف الفريق الملكي، خاصة بعد قرار إعادة نجله جونيور للتدريب إلى أكاديمية النادي.
وردًا على تلك التقارير قال الإعلامي خوسيه فيليكس دياز الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد لم يفكر مطلقًا في ضم رونالدو.
وقال فيليكس دياز في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" إن "ريال مدريد لم يقدم أي عرض رسمي إلى كريستيانو رونالدو، لكن العلاقة الممتازة بينهما هي السر وراء السماح له هو ونجله بالتدرب في مقر النادي العاصمي".
ويعد رونالدو أحد أساطير ريال مدريد، فهو الهداف التاريخي للفريق، إذ سجل له 446 هدفًا في 436 مباراة لعبها على مدار 9 سنوات، وحقق 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبين للدوري الإسباني.
كما شوهد رونالدو في المقر التدريبي للعملاق الإسباني بعد أن حصل على الإذن من الفريق الملكي.
وأشارت تقارير بعد انتهاء المونديال إلى أن رونالدو أنهى اتفاقه على الانضمام لنادي النصر السعودي لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز.
فيما أثار مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، الغموض بشأن مستقبل المفاوضات مع رونالدو، إذ قال ردًا على سؤال بشأن المفاوضات مع "الدون": "أغلب ما يكتب في وسائل الإعلام غير صحيح".
والمؤكد أن رونالدو ما زال ينتظر عرضًا أوروبيًا قبل اتخاذ خطوة التوقيع لنادي النصر السعودي ليبدأ مشواره معه مباشرة، في ظل عدم ارتباطه بأي نادٍ.