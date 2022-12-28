هل قدم ريال مدريد عرضًا لكريستيانو رونالدو؟

ويعد رونالدو أحد أساطير ريال مدريد، فهو الهداف التاريخي للفريق، إذ سجل له 446 هدفًا في 436 مباراة لعبها على مدار 9 سنوات، وحقق 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبين للدوري الإسباني.

كما شوهد رونالدو في المقر التدريبي للعملاق الإسباني بعد أن حصل على الإذن من الفريق الملكي.

وأشارت تقارير بعد انتهاء المونديال إلى أن رونالدو أنهى اتفاقه على الانضمام لنادي النصر السعودي لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز.

فيما أثار مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، الغموض بشأن مستقبل المفاوضات مع رونالدو، إذ قال ردًا على سؤال بشأن المفاوضات مع "الدون": "أغلب ما يكتب في وسائل الإعلام غير صحيح".

والمؤكد أن رونالدو ما زال ينتظر عرضًا أوروبيًا قبل اتخاذ خطوة التوقيع لنادي النصر السعودي ليبدأ مشواره معه مباشرة، في ظل عدم ارتباطه بأي نادٍ.