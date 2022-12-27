نجل كريستيانو رونالدو يعود للتدريب في أكاديمية ريال مدريد
كشف الصحفي إيدو كورناغو، أن نادي ريال مدريد قرر إعادة نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق، إلى الأكاديمية بعد 4 سنوات من رحيله.
وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد وقّع عقدًا مع جونيور ابن النجم البرتغالي، من أجل اللعب في أكاديمية النادي خلال الفترة التي لعب فيها "الدون" في النادي الإنجليزي، قبل أن يفسخ والده عقده بالتراضي.
ولعب ابن النجم البرتغالي، خلال الشهور الأخيرة، لأكاديمية النادي، وهي الخطوة التي حدثت بعد عودة رونالدو إلى اليونايتد في الصيف الماضي.
كما أن كريستيانو جونيور لعب أيضًا في صفوف أكاديمية يوفنتوس قبل أن يرحل والده عن الفريق الإيطالي.
وكان رونالدو قد عاد إلى صفوف مانشستر يونايتد، الصيف الماضي، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، بعد أن غادر النادي، في صيف العام 2009، نحو ريال مدريد الإسباني، قبل أن يرحل عن الفريق الإنجليزي قبل أيام من مشاركته مع منتخب البرتغال في مونديال قطر 2022.
رونالدو فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبل انطلاق كأس العالم 2022، بسبب أزمته الأخيرة مع المدرب الهولندي إريك تين هاغ وانتقاده لسياسات النادي الداخلية منذ رحيل السير أليكس فيرغسون.
ويعد رونالدو أحد أساطير ريال مدريد، فهو الهداف التاريخي للفريق، إذ سجل له 446 هدفًا في 436 مباراة لعبها على مدار 9 سنوات، وحقق 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبين للدوري الإسباني.
كما شوهد رونالدو في المقر التدريبي للعملاق الإسباني بعد أن حصل على الإذن من الفريق الملكي.
وأشارت تقارير بعد انتهاء المونديال إلى أن رونالدو أنهى اتفاقه على الانضمام لنادي النصر السعودي لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز.
فيما أثار مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، الغموض بشأن مستقبل المفاوضات مع رونالدو، إذ قال ردًا على سؤال بشأن المفاوضات مع "الدون": "أغلب ما يكتب في وسائل الإعلام غير صحيح".
وشوهد "آل معمر" جالسًا مع أحد عناصر الفريق المسؤول عن كريستيانو رونالدو قبل عدم أيام.
ولم يخرج تعليق من كريستيانو رونالدو حول التوقيع لنادي النصر السعودي حتى اللحظة رغم كثافة التقارير الصحفية حول الصفقة، منذ أن نفى الأمر خلال تواجده مع منتخب البرتغال في كأس العالم.
والمؤكد أن رونالدو ما زال ينتظر عرضًا أوروبيًا قبل اتخاذ خطوة التوقيع لنادي النصر السعودي ليبدأ مشواره معه مباشرة، في ظل عدم ارتباطه بأي نادٍ.