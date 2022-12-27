نجل كريستيانو رونالدو يعود للتدريب في أكاديمية ريال مدريد

كشف الصحفي إيدو كورناغو، أن نادي ريال مدريد قرر إعادة نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق، إلى الأكاديمية بعد 4 سنوات من رحيله.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد وقّع عقدًا مع جونيور ابن النجم البرتغالي، من أجل اللعب في أكاديمية النادي خلال الفترة التي لعب فيها "الدون" في النادي الإنجليزي، قبل أن يفسخ والده عقده بالتراضي.

ولعب ابن النجم البرتغالي، خلال الشهور الأخيرة، لأكاديمية النادي، وهي الخطوة التي حدثت بعد عودة رونالدو إلى اليونايتد في الصيف الماضي.

كما أن كريستيانو جونيور لعب أيضًا في صفوف أكاديمية يوفنتوس قبل أن يرحل والده عن الفريق الإيطالي.