مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، انتهاء أزمة لاعبه أحمد فتوح بعد استبعاده من مباراة الداخلية في الجولة الثانية عشرة للدوري المصري.
وخرج فتوح من حسابات الزمالك رغم تواجده في التشكيلة الأساسية لخوض لقاء الداخلية في الدوري بجانب استبعاد اللاعب عبدالله جمعة الذي كان جالسا على مقاعد البدلاء.
وقال مرتضى منصور في تصريحات عقب اللقاء، إنه تم إيقاف الثنائي جمعة وفتوح وعرضهما للبيع وإحالتهما للتحقيق بسبب تعاطيهما المخدرات.
وأكد مرتضى في مقطع فيديو، الاثنين، أن فتوح اعتذر لإدارة الزمالك وتقرر الموافقة على عودته مرة أخرى للتدريبات بعدما غاب في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن هناك معلومات خاطئة تلقاها من أحد إداريي الفريق بشأن تعاطي فتوح المخدرات ورفضه الخضوع لتحليل المنشطات، مؤكداً أنه تلقى اتصالا هاتفيا من خال اللاعب أنهى الأزمة.
وعقد فتوح جلسة مع رئيس الزمالك في مقر القلعة البيضاء من أجل إنهاء الأزمة التي دارت على مدار الأيام الماضية.
ورفض فتوح الظهور في مقطع الفيديو الذي نشره مرتضى منصور عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد انتهاء الجلسة التي عقدها معه في مقر نادي الزمالك.
وأعلن مرتضى منصور تعيين حازم إمام قائد الزمالك في منصب إداري بعد اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.