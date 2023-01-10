مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، انتهاء أزمة لاعبه أحمد فتوح بعد استبعاده من مباراة الداخلية في الجولة الثانية عشرة للدوري المصري.

وخرج فتوح من حسابات الزمالك رغم تواجده في التشكيلة الأساسية لخوض لقاء الداخلية في الدوري بجانب استبعاد اللاعب عبدالله جمعة الذي كان جالسا على مقاعد البدلاء.