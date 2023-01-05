مرتضى منصور رئيس الزمالك يتهم أحمد فتوح وعبدالله جمعة بتعاطي المواد المخدرة ويعرضهما للبيع

كما أصدر مرتضى منصور بيانًا عبر صفحته الرسمية أعلن فيه أنه "لن يشترك في تمثيلية هزلية" متهما اتحاد الكرة بإهداء الأهلي درع الدوري المصري.

وقال مرتضى في بيانه:

"قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين هي 20 في المائة من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمى.

وقرر إيقاف كل من أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة لأسباب لن نفصح عنها والتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع".