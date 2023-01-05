إصابة أحمد فتوح وعبدالله جمعة بفيروس كورونا قبل دقائق من مباراة الزمالك ضد الداخلية
قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك المصري استبعاد الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الداخلية في الدوري المصري، بعد الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.
ويستضيف الزمالك منافسه الداخلية ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.
وبعد الدفع بأحمد فتوح في التشكيل الأساسي، قرر فيريرا استبعاده، مع سحب عبد الله جمعة أيضًا، بعد أن أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق اشتباهه في إصابتهما بفيروس كورونا.
وعلى الفور تم الدفع بمحمد عبدالشافي بدلا من أحمد فتوح في التشكيل الأساسي، فيما استدعى الجهاز الفني الثنائي حاتم سكر ومحمد حسام بيسو للانضمام للقائمة.
ويضم تشكيل الزمالك كلا من:
حراسة المرمى: محمد عواد
الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي
الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار".
الهجوم: سامسون أكينولا.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد حسام "بيسو" وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومصطفى شلبي وسيف الجزيري.
ويأمل الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا في العودة للمنافسة على الصدارة بعد أن توقف قطار انتصاراته في محطة أسوان، وسيسعى إلى تخطي الداخلية والتعامل بحذر شديد خوفا من مفاجأة أو صدمة أخرى قد تبدد آماله في الفوز بلقب الدوري للعام الثالث تواليا.
ونجح الداخلية قبل أسبوعين في الفوز على بيراميدز وصيف بطل النسخة الماضية، ويرغب مدربه رضا شحاتة في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك على أمل الابتعاد عن الثلاثي المهدد بالهبوط.