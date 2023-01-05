إصابة أحمد فتوح وعبدالله جمعة بفيروس كورونا قبل دقائق من مباراة الزمالك ضد الداخلية

ويستضيف الزمالك منافسه الداخلية ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وبعد الدفع بأحمد فتوح في التشكيل الأساسي، قرر فيريرا استبعاده، مع سحب عبد الله جمعة أيضًا، بعد أن أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق اشتباهه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وعلى الفور تم الدفع بمحمد عبدالشافي بدلا من أحمد فتوح في التشكيل الأساسي، فيما استدعى الجهاز الفني الثنائي حاتم سكر ومحمد حسام بيسو للانضمام للقائمة.