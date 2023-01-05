أسامة نبيه يستقيل من الجهاز الفني لنادي الزمالك
قدم أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، اعتذارًا رسميًا لمجلس الإدارة، يطلب من خلاله إنهاء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وكتب نبيه في اعتذاره لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، أن دوره مع الفريق انتهى عند هذه المرحلة، متمنيًا التوفيق في الفترة المقبلة.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن أسامة نبيه غاضب بشدة من "توبيخ" البرتغالي فيريرا له أمام اللاعبين خلال مباراة أسوان.
وقام فيريرا المدير الفني للزمالك بتوبيخ أسامة نبيه أمام اللاعبين، بعد قيامه بتوجيههم وإعطائهم بعض التوجيهات الفنية في الملعب خلال مباراة أسوان، والتي شهدت أول هزيمة للأبيض خلال الموسم الجاري.
ووفقًا للمصدر فإن أسامة نبيه أبدى غضبه الشديد من انفعال فيريرا عليه أمام اللاعبين، مؤكدًا أنه لن يكون له "كلمة عليهم" ولن يستطيع العمل معه مرة أخرى.
ومن المنتظر أن يرد مجلس إدارة الزمالك على استقالة أسامة نبيه، خلال الساعات المقبلة.
ويخشى الزمالك، الذي تجرع الهزيمة الأولى هذا الموسم أمام أسوان، تكرار الفصول الباردة عنما يواجه الداخلية العائد للممتاز بعد غياب. ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 27 نقطة من 11 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك الغريم التقليدي وحامل اللقب في الموسمين الماضيين.
وتنطلق غدا الخميس مباريات الجولة 12 حيث يحل الأهلي ضيفا على إنبي بينما يستضيف الزمالك منافسه الداخلية إضافة لسبع مباريات أخرى مثيرة يومي السبت والأحد.
ويأمل الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا في العودة للمنافسة على الصدارة بعد أن توقف قطار انتصاراته في محطة أسوان وسيسعى إلى تخطي الداخلية والتعامل بحذر شديد خوفا من مفاجأة أو صدمة أخرى قد تبدد آماله في الفوز بلقب الدوري للعام الثالث تواليا.
ونجح الداخلية قبل أسبوعين في الفوز على بيراميدز وصيف بطل النسخة الماضية ويرغب مدربه رضا شحاتة في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك على أمل الابتعاد عن الثلاثي المهدد بالهبوط.
ويحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد ثماني نقاط.