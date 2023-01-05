أسامة نبيه يستقيل من الجهاز الفني لنادي الزمالك

قدم أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، اعتذارًا رسميًا لمجلس الإدارة، يطلب من خلاله إنهاء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكتب نبيه في اعتذاره لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، أن دوره مع الفريق انتهى عند هذه المرحلة، متمنيًا التوفيق في الفترة المقبلة.