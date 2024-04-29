ماديسون كيز تقصي غوف وتصطدم بأنس جابر في ربع نهائي مدريد المفتوحة

تأهلت الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 20 عالميا لربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة لكرة المضرب، بعد فوزها، الاثنين، على مواطنتها كوكو غوف، المصنفة ثالثة على العالم، بمجموعتين لواحدة، في مواجهة ثمن النهائي.

وعانت كيز كثيرا لحسم المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل ستة، طيلة ساعة كاملة من التنافس، قبل أن تخسر المجموعة الثانية (6 ـ 4)، بعد أن أنقذت نقطة المجموعة في ثلاث مناسبات كاملة.

وفي المجموعة الثالثة، تأخرت كيز (4 ـ 2)، لكنها عادت من بعيد لتفوز بأربعة أشواط متتالية، وتفوز بالمجموعة الحاسمة (6 ـ 4) وبالمباراة بمجموعتين لواحدة.