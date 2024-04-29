ماديسون كيز المصنفة 20 عالميا
ماديسون كيز المصنفة 20 عالميارويترز

ماديسون كيز تقصي غوف وتصطدم بأنس جابر في ربع نهائي مدريد المفتوحة

تواجه المصنفة 20 عالميا التونسية أنس جابر في ربع النهائي

تأهلت الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 20 عالميا لربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة لكرة المضرب، بعد فوزها، الاثنين، على مواطنتها كوكو غوف، المصنفة ثالثة على العالم، بمجموعتين لواحدة، في مواجهة ثمن النهائي.

وعانت كيز كثيرا لحسم المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل ستة، طيلة ساعة كاملة من التنافس، قبل أن تخسر المجموعة الثانية (6 ـ 4)، بعد أن أنقذت نقطة المجموعة في ثلاث مناسبات كاملة.

وفي المجموعة الثالثة، تأخرت كيز (4 ـ 2)، لكنها عادت من بعيد لتفوز بأربعة أشواط متتالية، وتفوز بالمجموعة الحاسمة (6 ـ 4) وبالمباراة بمجموعتين لواحدة.

أخبار ذات صلة
أنس جابر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد لسيدات التنس

وفي مباراة ربع النهائي المقررة الثلاثاء، تصطدم ماديسون كيز، التي فازت بـ7 ألقاب في مسيرتها الاحترافية، في ربع النهائي، بالتونسية أنس جابر المصنفة 9 عالميا، التي تفوقت على اللاتفية يلينا أوستابينكو بمجموعتين من دون رد (6 ـ 4) و (6 ـ 0)، في مباراة لم تستغرق أكثر من 47 دقيقة.

رياضة
تنس
بطولة مدريد

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com