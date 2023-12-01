شين ديتش مدرب إيفرتون: لا حاجة للطرد المؤقت في كرة القدم الآن

قال شين ديتش مدرب إيفرتون إنه يري أن كرة القدم حاليًا لا تحتاج بأي حال لتطبيق نظام العقوبة المؤقتة وطالب القائمين على سن قوانين اللعبة الشعبية بترك الأمور على حالها.

وخلال الاجتماع السنوي، في وقت سابق الأسبوع الحالي، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة على تجربة عقوبة الطرد المؤقت لمدة 10 دقائق "في بطولات أعلى مستوى".

كما أيد المجلس سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحسين سلوك اللاعبين وزيادة احترام حكام المباريات.