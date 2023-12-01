شين ديتش مدرب إيفرتون: لا حاجة للطرد المؤقت في كرة القدم الآن
قال شين ديتش مدرب إيفرتون إنه يري أن كرة القدم حاليًا لا تحتاج بأي حال لتطبيق نظام العقوبة المؤقتة وطالب القائمين على سن قوانين اللعبة الشعبية بترك الأمور على حالها.
وخلال الاجتماع السنوي، في وقت سابق الأسبوع الحالي، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة على تجربة عقوبة الطرد المؤقت لمدة 10 دقائق "في بطولات أعلى مستوى".
كما أيد المجلس سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحسين سلوك اللاعبين وزيادة احترام حكام المباريات.
وساند المجلس أيضًا مقترح إجراء تجربة يحق بموجبها لقائد الفريق فقط التوجه إلى الحكم في بعض حالات المباراة وتم الاتفاق أيضًا على تجربة مقترح الطرد المؤقت بسبب الاحتجاج أو المخالفات التكتيكية المحددة.
ونفذت تجربة الطرد المؤقت الذي طبق في الرجبي في 2021 في بعض مسابقات كرة القدم غير الاحترافية لكن شين ديتش يرى أنه لا داعي لتطبيقه في منافسات المستوى الأعلى للعبة في الوقت الراهن.
وقال ديتش في تصريحات لـ"بي.بي.سي": "لا أعرف لماذا لا يتركون اللعبة وشأنها في بعض الأوقات، لا أعتقد أن هناك حاجة لذلك، لا أعتقد وبصفة شخصية أنه أمر مرغوب أيضا، لكن الجمهور ربما يكون له رأي مخالف".
وتساءل ديتش أيضًا عن كيفية تطبيق وإدارة الطرد المؤقت في كرة القدم قائلا: "هل سيسمح للاعب خلال الطرد المؤقت بالإحماء؟ أم سيسمح له بالجلوس؟ هل سيلزم بالجلوس طوال الوقت؟ هل سيسمح له بالإحماء خلال دقيقتين من مدة العقوبة؟"
وسيبحث مجلس الاتحاد الدولي أيضًا تطبيق إجراء سيسمح بمقتضاه للحكام باتخاذ القرار النهائي في مراجعات حكم الفيديو المساعد.
وقال مدرب إيفرتون أيضًا: "اتركوا الحكام وشأنهم، أقول لكم تخلصوا من كل شيء، وتخلصوا من الشاشة والضوضاء ودعوا الحكام يؤدون عملهم".