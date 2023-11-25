الفيفا يحقق بشغب الجماهير في مباراة البرازيل والأرجنتين
ذكرت تقارير إخبارية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بدأ إجراءات تأديبية بشأن أعمال شغب تسببت في تأخير انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم على ملعب ماراكانا، يوم الثلاثاء الماضي.
واشتبك مشجعو البرازيل والأرجنتين خلف المرمى أثناء النشيدين الوطنيين، ما دفع الشرطة إلى مهاجمة المجموعة المسافرة من الأرجنتين بالهراوات.
وتوجه الضيوف، أبطال العالم، بقيادة القائد ليونيل ميسي، إلى المدرجات لمحاولة تهدئة الوضع قبل مغادرة الملعب لأكثر من 10 دقائق.
وجاء في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "يمكن أن يؤكد الفيفا أن لجنته التأديبية بدأت إجراءات ضد الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم".
وتواجه الأرجنتين إجراءات تأديبية بسبب "شغب الجماهير" وتأخير انطلاق المباراة.
وأضاف الفيفا أن البرازيل تخضع للتحقيق بشأن مخالفات محتملة للمادة 17 من لوائح الانضباط، والتي تتعلق بالحفاظ على النظام والأمن أثناء المباريات.
وبدأت المباراة بعد تأخير طويل وفازت الأرجنتين 1/0 بضربة رأس في الدقيقة 63 من المدافع نيكولاس أوتاميندي.