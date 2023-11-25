الفيفا يحقق بشغب الجماهير في مباراة البرازيل والأرجنتين

ذكرت تقارير إخبارية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بدأ إجراءات تأديبية بشأن أعمال شغب تسببت في تأخير انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم على ملعب ماراكانا، يوم الثلاثاء الماضي.

واشتبك مشجعو البرازيل والأرجنتين خلف المرمى أثناء النشيدين الوطنيين، ما دفع الشرطة إلى مهاجمة المجموعة المسافرة من الأرجنتين بالهراوات.

وتوجه الضيوف، أبطال العالم، بقيادة القائد ليونيل ميسي، إلى المدرجات لمحاولة تهدئة الوضع قبل مغادرة الملعب لأكثر من 10 دقائق.