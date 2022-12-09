بعد وداع البرازيل للمونديال: بكاء هستيري لنيمار وزملائه.. ومودريتش يواسي رودريغو (شاهد)

وتغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة.

وبعد تعادل دون أهداف خلال 90 دقيقة بدا أن البرازيل تقترب من المربع الذهبي حين سجل نيمار بمجهود فردي مميز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول هدف التقدم لبلاده.

لكن كرواتيا الشجاعة رفضت الاستسلام وأدرك برونو بتكوفيتش التعادل في الدقيقة 117 بالشوط الإضافي الثاني من تسديدة غيرت اتجاهها لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح.

وتنتظر كرواتيا مواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا على مكان بالمباراة النهائية في وقت لاحق اليوم.