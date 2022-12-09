بعد وداع البرازيل للمونديال: بكاء هستيري لنيمار وزملائه.. ومودريتش يواسي رودريغو (شاهد)
أجهش نيمار دا سيلفا مهاجم المنتخب البرازيلي بالبكاء، عقب تبخر آمال منتخب بلاده في الفوز بالمونديال، بعد الهزيمة أمام كرواتيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.
وتبدد أمل البرازيل في التتويج بلقبها السادس وإنهاء صيام 20 عاما منذ لقبها الأخير حين خسرت بركلات الترجيح من كرواتيا 4-2 في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة.
وعقب النهاية أظهرت كاميرا المباراة نيمار وهو يبكي بهستيريا شديدة، فضلا عن بكاء معظم زملائه.
وعلى الجانب الآخر قام لوكا مودريتش كابتن منتخب كرواتيا بمواساة زميله في ريال مدريد البرازيلي رودريغو.
وقام مودريتش بمواساة اللاعب الشاب رودريغو، والذي أهدر الركلة الأولى لمنتخب البرازيل، حيث يعد الثنائي زملاء في فريق ريال مدريد.
وأنقذ الحارس دومينيك ليفاكوفيتش ركلة رودريغو الأولى بينما سدد ماركينيوس في القائم.
ونفذت كرواتيا، وصيفة بطلة 2018، كل ركلاتها بنجاح لتحجز أول مقعد في قبل النهائي.
وتغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة.
وبعد تعادل دون أهداف خلال 90 دقيقة بدا أن البرازيل تقترب من المربع الذهبي حين سجل نيمار بمجهود فردي مميز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول هدف التقدم لبلاده.
لكن كرواتيا الشجاعة رفضت الاستسلام وأدرك برونو بتكوفيتش التعادل في الدقيقة 117 بالشوط الإضافي الثاني من تسديدة غيرت اتجاهها لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح.
وتنتظر كرواتيا مواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا على مكان بالمباراة النهائية في وقت لاحق اليوم.