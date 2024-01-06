سر استخدام البطاقة الحمراء الدائرية لطرد لاعب ولفرهامبتون (صورة)
أشهر "توني هارينغتون" حكم مباراة برينتفورد ضد ولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي أمس الجمعة (البطاقة الحمراء الدائرية) وليس العادية، لطرد جواو غوميز بعد تسع دقائق فقط من انطلاق المباراة.
وقرر الحكم طرد غوميز، لاستخدامه العنف ضد كريستيان نورغارد لاعب برينتفورد.
ولكن بدلاً من إشهار البطاقة الحمراء المعتادة، أظهر الحكم البطاقة الحمراء الدائرية لأول مرة في المباريات الرسمية.
ووفقًا لمنتدى الحكام، تم استخدام البطاقات الحمراء ذات الشكل الدائري أو البيضاوي لمساعدة اللاعبين الذين لا يمكنهم التمييز بين الألوان.
كما يتم استخدامها أيضًا لمساعدة الحكم الذي يرغب في سحب البطاقة بسرعة، حيث يخبره الشكل بأي بطاقة يجب أن يسحبها، حيث يتم استخدام أشكال مختلفة للبطاقات الحمراء والصفراء ما بين الدائري والمستطيل.
وكان هذا أول طرد في مسيرة غوميز الاحترافية وهو ما سيكلفه الإيقاف ثلاث مباريات لاحقة.
وعلى غرار ما حصل يوم الخميس بين كريستال بالاس وإيفرتون (0-0)، ستُعاد المباراة بين برنتفورد وضيفه ولفرهامبتون بعد تعادلهما 1-1 في لقاء أكمله الأخير بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة بعد طرد البرازيلي جواو غوميز.
ورغم النقص العددي واللعب خارج ملعبه، تمكن ولفرهامبتون من تعويض تخلفه في الشوط الأول بهدف للفرنسي نيل موباي (41)، وأدرك التعادل في الشوط الثاني بفضل تومي دويل (64).
تأهل توتنهام
وفي مباراة أخرى بلغ توتنهام الدور الرابع بفوزه الصعب على ضيفه بيرنلي 1-0.
ويدين فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو بالتأهل الشاق الى الإسباني بدرو بورو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 من كرة صاروخية رائعة أطلقها من خارج المنطقة.
وبهذا التأهل إلى الدور الثالث من مسابقة لم يحرز لقبها النادي اللندني منذ عام 1991 حين توج بطلاً لها للمرة الثامنة في تاريخه، سيخلد سبيرز للراحة بشكل جيد قبل أن يعاود نشاطه في 14 الحالي حين يحل على ملعب "أولد ترافورد" لمواجهة مانشستر يونايتد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.