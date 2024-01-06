‏سر استخدام البطاقة الحمراء الدائرية لطرد لاعب ولفرهامبتون (صورة)

وقرر الحكم طرد غوميز، لاستخدامه العنف ضد كريستيان نورغارد لاعب برينتفورد.

ولكن بدلاً من إشهار البطاقة الحمراء المعتادة، أظهر الحكم البطاقة الحمراء الدائرية لأول مرة في المباريات الرسمية.

ووفقًا لمنتدى الحكام، تم استخدام البطاقات الحمراء ذات الشكل الدائري أو البيضاوي لمساعدة اللاعبين الذين لا يمكنهم التمييز بين الألوان.

كما يتم استخدامها أيضًا لمساعدة الحكم الذي يرغب في سحب البطاقة بسرعة، حيث يخبره الشكل بأي بطاقة يجب أن يسحبها، حيث يتم استخدام أشكال مختلفة للبطاقات الحمراء والصفراء ما بين الدائري والمستطيل.