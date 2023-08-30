مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي مع ولفرهامبتون للتعاقد مع ماتيوس نونيز

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، أن الناديين توصلا، خلال المفاوضات الجارية، لاتفاق ينتقل بموجبه اللاعب البالغ عمره 25 عامًا إلى مانشستر سيتي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني (59.83 مليون دولار).

وتعاقد ولفرهامبتون مع نونيز في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 45 مليون يورو (49.23 مليون دولار) في صفقة قياسية على مستوى النادي قادمًا من سبورتنغ لشبونة بعقد لمدة خمس سنوات.

ويسعى سيتي لتعويض غياب كيفن دي بروين الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في بداية الموسم تبعده عن المنافسات لفترة طويلة.