مانشستر يونايتد يجهز للتعاقد مع نجم يوفنتوس
قالت صحيفة "ميرور" إن مانشستر يونايتد على استعداد لتعزيز اهتمامه بالبرازيلي غليسون بريمر مدافع يوفنتوس، حتى قبل وصول المدير الرياضي الجديد دان أشورث.
ومن المتوقع أن يكون مانشستر يونايتد مشغولا هذا الصيف بعد العديد من التغييرات الهيكلية، حيث يتولى جيم راتكليف رئيس مجموعة "إنيوس" إدارة عمليات كرة القدم.
وذكرت الصحيفة أن إحدى الأولويات الأكثر إلحاحًا بالنسبة لراتكليف كانت تعيين مدير رياضي جديد، وقد ظهر آشورث، الذي تألق في أدواره مع نيوكاسل، وبرايتون، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كهدف أساسي.
ويحرص مانشستر يونايتد على تعزيز دفاعه في السوق الصيفي، وبات بريمر على رادار النادي الإنجليزي بعد تألقه مع يوفنتوس.
ورغم أنه سيكون لأشورث الكلمة الفصل في مسائل الصفقات، فقد أفادت "ميرور" أن أشورث أيّد التعاقد مع بريمر، رغم أن هذا غير مؤكد.
وتردد سابقًا أن بريمر لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني؛ وهو مبلغ من غير المرجح أن ينظر إليه على أنه مبالغ فيه، بحسب الصحيفة.
وقد أعرب راتكليف بالفعل عن رغبته في الابتعاد عن عادة إنفاق مبالغ ضخمة على اللاعبين الكبار في العمر.
وأشارت "ميرور" إلى أن جاراد برانثوايت مدافع إيفرتون موجود أيضًا على رادار مانشستر يونايتد، بعد سلسلة من العروض الرائعة هذا الموسم.
ويبلغ برانثوايت من العمر 21 عامًا فقط، ويناسب ملف التعاقدات الواعدة التي يرغب مانشستر يونايتد في متابعتها، رغم أنه من المحتمل أن يكلف التعاقد معه مبلغ كبير.
ومع انفتاح مانشستر يونايتد على التعاقد مع اثنين من لاعبي قلب الدفاع الجديدين في الصيف، فمن المرجح أيضًا رحيل رافائيل فاران، باستثناء حدوث تغيير متأخر، حيث سيصبح لاعبا حرًّا في نهاية الموسم.
كما من المتوقع أن يرحل العديد من اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة في مانشستر يونايتد، مثل كاسيميرو، وأنتوني.
وانتقل بريمر إلى يوفنتوس من تورينو صيف 2022 مقابل 44 مليون يورو، وينتهي عقده في 2028.
وشارك بريمر مع يوفنتوس الموسم الحالي في 29 مباراة، وبالمجمل لعب للفريق 72 مباراة، سجل فيها سبعة أهداف، وصنع هدفا.