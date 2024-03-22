مانشستر يونايتد يجهز للتعاقد مع نجم يوفنتوس

قالت صحيفة "ميرور" إن مانشستر يونايتد على استعداد لتعزيز اهتمامه بالبرازيلي غليسون بريمر مدافع يوفنتوس، حتى قبل وصول المدير الرياضي الجديد دان أشورث.

ومن المتوقع أن يكون مانشستر يونايتد مشغولا هذا الصيف بعد العديد من التغييرات الهيكلية، حيث يتولى جيم راتكليف رئيس مجموعة "إنيوس" إدارة عمليات كرة القدم.

وذكرت الصحيفة أن إحدى الأولويات الأكثر إلحاحًا بالنسبة لراتكليف كانت تعيين مدير رياضي جديد، وقد ظهر آشورث، الذي تألق في أدواره مع نيوكاسل، وبرايتون، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كهدف أساسي.

ويحرص مانشستر يونايتد على تعزيز دفاعه في السوق الصيفي، وبات بريمر على رادار النادي الإنجليزي بعد تألقه مع يوفنتوس.