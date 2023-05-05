أنطوان كومباريه مدرب نانت: لا نستحق تواجد ميسي في فرنسا

وفي أعقاب تلك العقوبة قال أنطوان كومباريه، خلال مؤتمر الصحفي، قبل مباراة نانت ضد ستراسبورغ: "أعترض على ما حدث مع ميسي في باريس سان جيرمان، ولا أرى أن هذا صحيح على الإطلاق".

وأضاف: "لو كان لدي لاعب مثله لجعلت جميع الظروف تخدمه، وأقول له أبقى في المقدمة ولا تدافع ولا تركض أبدًا، أريد أن أراك تلعب وتستمتع وتتألق".

وتابع: "ما حدث مع ميسي قسوة ويغضبني، نحن لا نستحق مثل هذا اللاعب في الدوري الفرنسي، وسعيد لرحيله لأن هذا الأمر من مصلحته".

واختتم: "لا تلمس ميسي مهما فعل.. حاليًا نحن في صدام مع هذا الرجل.. إنه أمر مخزٍ".