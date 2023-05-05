أنطوان كومباريه مدرب نانت: لا نستحق تواجد ميسي في فرنسا
بعد أزمته مع ناديه باريس سان جيرمان وجد الأرجنتيني ليونيل ميسي دعمًا من مصدر غير متوقع متمثلًا في أنطوان كومباريه مدرب نادي نانت.
وقرر باريس سان جيرمان إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية، وغيابه عن التدريب بعد الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري، يوم الأحد الماضي.
وفي أعقاب تلك العقوبة قال أنطوان كومباريه، خلال مؤتمر الصحفي، قبل مباراة نانت ضد ستراسبورغ: "أعترض على ما حدث مع ميسي في باريس سان جيرمان، ولا أرى أن هذا صحيح على الإطلاق".
وأضاف: "لو كان لدي لاعب مثله لجعلت جميع الظروف تخدمه، وأقول له أبقى في المقدمة ولا تدافع ولا تركض أبدًا، أريد أن أراك تلعب وتستمتع وتتألق".
وتابع: "ما حدث مع ميسي قسوة ويغضبني، نحن لا نستحق مثل هذا اللاعب في الدوري الفرنسي، وسعيد لرحيله لأن هذا الأمر من مصلحته".
واختتم: "لا تلمس ميسي مهما فعل.. حاليًا نحن في صدام مع هذا الرجل.. إنه أمر مخزٍ".
يذكر أن ميسي عوقب بالإيقاف لأسبوعين بسبب السفر إلى السعودية دون تصريح من النادي، حيث كان من المفترض أن يتدرب مع الفريق عقب الهزيمة 3-1 على أرضه من لوريان في الدوري يوم الأحد الماضي.
ووجه ميسي اعتذارًا إلى إدارة ناديه وزملائه في فريق باريس سان جيرمان بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية دون إذن.
ونشر ميسي فيديو من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" اعتذر فيه لزملائه ولناديه عن السفر دون إذن، ظانًّا أنه كان يوم إجازة.
وقال ميسي: "ظننتُ أننا سنحصل على يوم إجازة بعد المباراة كما كان يحدث دائمًا، ولهذا السبب سافرت".
وأضاف: "لقد نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها، وكنت قد قمت بإلغاء واحدة مثلها من قبل".
واختتم: "أعتذر لزملائي وأنا في انتظار ما يريد النادي أن يفعله معي".