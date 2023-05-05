ميسي يعتذر بسبب رحلته إلى السعودية دون إذن (فيديو)

ميسي أثار الجدل خلال اليومين الماضيين، بعد أن أوقف باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية، وغيابه عن التدريب بعد الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري، يوم الأحد الماضي.

ونشر ميسي فيديو عبر خاصية "ستوري" بحسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" اعتذر فيه لزملائه ولناديه عن السفر دون إذن، ظانًّا أنه كان يوم إجازة.

وقال ‏ ميسي: "ظننتُ أننا سنحصل على يوم إجازة بعد المباراة كما كان يحدث دائمًا، ولهذا السبب سافرت".

وأضاف: "لقد نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها، وكنت قد قمت بإلغاء واحدة مثلها من قبل".

واختتم: "أعتذر لزملائي وأنا في انتظار ما يريد النادي أن يفعله معي".