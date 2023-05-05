ميسي يعتذر بسبب رحلته إلى السعودية دون إذن (فيديو)
وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذارًا إلى إدارة ناديه وزملائه في فريق باريس سان جيرمان بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية دون إذن.
ميسي أثار الجدل خلال اليومين الماضيين، بعد أن أوقف باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية، وغيابه عن التدريب بعد الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري، يوم الأحد الماضي.
ونشر ميسي فيديو عبر خاصية "ستوري" بحسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" اعتذر فيه لزملائه ولناديه عن السفر دون إذن، ظانًّا أنه كان يوم إجازة.
وقال ميسي: "ظننتُ أننا سنحصل على يوم إجازة بعد المباراة كما كان يحدث دائمًا، ولهذا السبب سافرت".
وأضاف: "لقد نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها، وكنت قد قمت بإلغاء واحدة مثلها من قبل".
واختتم: "أعتذر لزملائي وأنا في انتظار ما يريد النادي أن يفعله معي".
يذكر أن ميسي عوقب بالإيقاف لأسبوعين بسبب السفر إلى السعودية دون تصريح من النادي حين كان من المفترض أن يتدرب مع الفريق عقب الهزيمة 3-1 على أرضه من لوريان في الدوري يوم الأحد الماضي.
وقال مصدر مقرب من قائد الأرجنتين لوكالة "رويترز" إنه استقبل عرضا رسميا للانتقال إلى الهلال السعودي في الموسم المقبل بينما لا ينوي سان جيرمان تمديد عقد اللاعب الفائز بكأس العالم والذي يحتفل بعيد ميلاده 36 الشهر المقبل.
وقال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان إنه لم يمكنه فعل شيء حيال قرار النادي بإيقاف ليونيل ميسي بينما أدان احتجاجات جماهير الفريق متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم خارج منزل نيمار.
وأوضح غالتييه في مؤتمر صحفي قبل مواجهة تروا بعد غد الأحد: "أبلغتني الإدارة في بداية الأسبوع بقرار إيقاف ميسي، وعند إبلاغي بذلك فإن مسؤوليتي تقتضي عدم التعليق".
وأضاف: "أنا موظف في النادي وهذه مهمتي، لم يكن قراري وإنما أبلغت به".
وتابع: "إيقاف ميسي يضاف إلى الأداء المتواضع، لا يمكن أن نختبئ وراء ذلك، لا يمكنني القول إنها فترة مقنعة، لدينا هدف ويجتهد اللاعبون ونتحلى بالتركيز والالتزام".
ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري لكن الهزيمة الأخيرة قلصت الفارق مع أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني إلى خمس نقاط قبل آخر خمس مباريات في الموسم.
وأثار مستوى سان جيرمان المتراجع هذا الموسم، خاصة بعد الخروج من دور 16 بدوري أبطال أوروبا في مطلع مارس آذار، غضب الجماهير.