إنه عار.. بوكيتينيو يفتح النار على لاعبيه بسبب هذه اللقطة (فيديو)

وتقدم تشيلسي 4-صفر بعد ثلاثية بالمر في الشوط الأول وهدف نيكولاس جاكسون عندما حصل الفريق على ركلة جزاء إثر عرقلة نوني مادويكي في المباراة التي أقيمت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج.

ودخل جاكسون ومادويكي في شجار على الكرة بينما كان ينتظر الحكم قرار تقنية الفيديو، فيما كان بالمر المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء يقف بجانبهما في حيرة من أمره.

وفي النهاية اضطر القائد كونور جالاجر للتدخل وإبعاد الثنائي ومنح الكرة إلى بالمر الذي نفذ الركلة بنجاح ليسجل تاسع أهدافه من تسع ركلات جزاء في الدوري.