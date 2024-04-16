تشابك بالأيدي بين لاعبي تشيلسي من أجل تنفيذ ركلة جزاء (فيديو)

رغم فوزه الساحق على إيفرتون بسداسية نظيفة، خيمت الحادثة التي جدت بين اللاعبين كول بالمر ونوني ماديوكي على أجواء نادي تشيلسي الإنجليزي وشكلت مادة تناولتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل على نطاق واسع.

وخلال الدقيقة الثالثة والستين تحصل تشيلسي على ركلة جزاء انبرى لها المهاجم الإنجليزي نوني ماديوكي لكن زميله كول بالمر الذي كان سجل ثلاثة أهداف حتى ذلك الوقت من المباراة حاول اتنزاع الكرة من زميله لتنفيذ ركلة الجزاء وإضافة هدف رابع لرصيده الشخصي في المباراة والخامس للبلوز.

وأظهرت اللقطات تشابكا عنيفا بين اللاعبين فيما كان عدد من زملائهما يحاول أن يفض النزاع بمنح الكرة للهداف بالمر الذي تحصل عليها في النهاية وتولى تنفيذ الضربة بنجاح.