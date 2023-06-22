كورتوا يفكر في الاعتزال الدولي وترك المنتخب البلجيكي "مؤقتًا"
يفكر تيبو كورتوا حارس نادي ريال مدريد الإسباني، في اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلجيكا، بعد أزمته الأخيرة مع دومينيكو تيديسكو مدرب المنتخب بشأن شارة القيادة.
ورفض كورتوا المشاركة مع منتخب بلاده أمام إستونيا، بسبب عدم حصوله على شارة القيادة أمام النمسا ومنحها إلى زميله لوكاكو.
وخرج تيديسكو ليؤكد أن كورتوا أصيب بخيبة أمل، بل وشعر بالإهانة من قرار تفضيل لوكاكو عليه، رغم أن الاتفاق كان يقضي بأن الحارس سيرتدي الشارة في المباراة الثانية.
وغضب كورتوا من تصريحات مدربه، وأصدر بيانًا أكد من خلاله "كذب" تيديسكو، وأصرَّ على أنه خضع بالفعل لفحوصات طبية، لمعاناته من مشكلة في الركبة اليمنى.
كما هاجم حارس ريال مدريد، المدرب، وقال إن تقييماته لا تتناسب مع الواقع، لتزداد حالة التوتر بينهما.
وأشارت تقارير إعلامية بلجيكية إلى أن كورتوا يفكر في الاعتزال الدولي والتركيز مع ريال مدريد في الفترة المقبلة.
وأكدت قناة (COPE) البلجيكية أن هذا القرار جاء لأن كورتوا لا يريد الدخول في "مهاترات" تعطل مسيرته الناجحة مع كرة القدم.
ويحلم كورتوا بتكرار تجربة الحارس الإيطالي المخضرم بوفون، بالبقاء لأطول وقت ممكن في القمة، ويريد أن يبقى مع ريال مدريد كما فعل بوفون مع يوفنتوس وهذا سيحتاج منه تركيزًا شديدًا.
ومن الممكن أن يتراجع كورتوا عن قراره في حال رحيل دومينيكو تيديسكو عن تدريب منتخب بلجيكا.