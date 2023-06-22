كورتوا يفكر في الاعتزال الدولي وترك المنتخب البلجيكي "مؤقتًا"

ورفض كورتوا المشاركة مع منتخب بلاده أمام إستونيا، بسبب عدم حصوله على شارة القيادة أمام النمسا ومنحها إلى زميله لوكاكو.

وخرج تيديسكو ليؤكد أن كورتوا أصيب بخيبة أمل، بل وشعر بالإهانة من قرار تفضيل لوكاكو عليه، رغم أن الاتفاق كان يقضي بأن الحارس سيرتدي الشارة في المباراة الثانية.

وغضب كورتوا من تصريحات مدربه، وأصدر بيانًا أكد من خلاله "كذب" تيديسكو، وأصرَّ على أنه خضع بالفعل لفحوصات طبية، لمعاناته من مشكلة في الركبة اليمنى.

كما هاجم حارس ريال مدريد، المدرب، وقال إن تقييماته لا تتناسب مع الواقع، لتزداد حالة التوتر بينهما.