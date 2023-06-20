أشعر بخيبة أمل كبيرة.. كورتوا يرد على تيديسكو مدرب بلجيكا
أصدر تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا بيانا رسميا بشأن عدم سفره من زملائه لمواجهة إستونيا في تصفيات أمم أوروبا غدا الثلاثاء.
وقال كورتوا في بيان: :فوجئت بعد ظهر هذا اليوم بسماع المؤتمر الصحفي للمدرب (دومينيكو تيديسكو) الذي قدم فيه رواية جزئية وذاتية عن محادثة خاصة أجريناها بعد المباراة ضد النمسا".
وأضاف كورتوا: "أريد أن أوضح أنها ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي أتحدث فيها مع مدرب حول قضايا تتعلق بغرفة تبديل الملابس، لكنها المرة الأولى التي يقرر فيها شخص ما إخبارها علنًا".
وتابع حارس ريال مدريد: "أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا، لكني أريد أن أوضح أن تقييمات المدرب لا تتناسب مع الواقع".
وأتم: "في تلك المحادثة طلبت منه، وليس من أجل المنفعة المباشرة، أن يشرح ويتخذ قرارات لتجنب المواقف التي أضرت بنا في الماضي أثناء البحث دائمًا عن المنفعة العامة، أن تكون أو لا تكون قائد المنتخب الوطني ليس نزوة ولا قرارًا عشوائيًا، يجب أن يكون قراره وهذا ما حاولت أن أنقله إليه، للأسف لم أحقق هدفي".
وأوضح كورتوا: "أصر على أنني لم أطالب بأي شيء بأي حال من الأحوال وأنني تحدثت إلى زميلي في الفريق روميلو لوكاكو لتوضيح أي ظروف تتعلق بهذا الموقف، في نفس الوقت أريد أن أوضح أنه لم يكن لدي أي نقاش حول أي موضوع مشابه مع أي زميل في الفريق، كما قيل".
وختم كورتوا: "علاوة على ذلك، خضعت بعد ظهر أمس لفحص طبي لمشكلة في ركبتي اليمنى، كان الفريق الطبي لنادي والمنتخب الوطني على اتصال واستعرضوا جميع المواد ذات الصلة لاتخاذ قرار مغادرة المعسكر التدريبي".
وكان دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا قد قال إن كورتوا استشاط غضبا عندما حصل زميله روميلو لوكاكو على شارة القيادة في مباراة النمسا في غياب القائد المصاب كيفن دي بروين.
وأضاف تيديسكو "قررت بالتشاور مع الفريق أن يحمل روميلو شارة القيادة أمام النمسا على أن يرتديها كورتوا غدا أمام إستونيا".
وتابع: "وافق الجميع على ذلك لكن بعد المباراة طلب كورتوا فجأة التحدث معي وقال إنه سيعود إلى البلاد لأنه أصيب بخيبة أمل وشعر بالإهانة".
وواصل مدرب بلجيكا: "منذ البداية حاولت أن أظهر له التقدير الذي يستحقه، في نظري هو أفضل حارس مرمى في العالم، أحبه كحارس مرمى وأيضا كإنسان، أنا مصدوم".
وتولى تيديسكو تدريب بلجيكا خلفا لروبرتو مارتينيز بعد الخروج المبكر من كأس العالم 2022 في قطر.