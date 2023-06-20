أشعر بخيبة أمل كبيرة.. كورتوا يرد على تيديسكو مدرب بلجيكا

أصدر تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا بيانا رسميا بشأن عدم سفره من زملائه لمواجهة إستونيا في تصفيات أمم أوروبا غدا الثلاثاء.

وقال كورتوا في بيان: :فوجئت بعد ظهر هذا اليوم بسماع المؤتمر الصحفي للمدرب (دومينيكو تيديسكو) الذي قدم فيه رواية جزئية وذاتية عن محادثة خاصة أجريناها بعد المباراة ضد النمسا".

وأضاف كورتوا: "أريد أن أوضح أنها ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي أتحدث فيها مع مدرب حول قضايا تتعلق بغرفة تبديل الملابس، لكنها المرة الأولى التي يقرر فيها شخص ما إخبارها علنًا".

وتابع حارس ريال مدريد: "أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا، لكني أريد أن أوضح أن تقييمات المدرب لا تتناسب مع الواقع".