بسبب الخلاف على شارة القيادة.. كورتوا يغيب عن مباراة بلجيكا ضد إستونيا

كشفت تقارير صحفية أن تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، سيغيب عن مباراة منتخب بلاده في مواجهة إستونيا، يوم الثلاثاء، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ووفقا لما ذكرته صحيفة " HLN Sport"، اليوم الاثنين، فإن "كورتوا لن يلعب غداً أمام منتخب إستونيا، حيث قرر عدم السفر بسبب خيبة أمله من مدرب المنتخب دومينيكو تيديسكو، الذي لم يمنحه شارة القيادة في مواجهة النمسا الماضية مع غياب كيفن دي بروين، بسبب الإصابة، وفضل منحها لروميل لوكاكو".