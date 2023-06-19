بسبب الخلاف على شارة القيادة.. كورتوا يغيب عن مباراة بلجيكا ضد إستونيا
كشفت تقارير صحفية أن تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، سيغيب عن مباراة منتخب بلاده في مواجهة إستونيا، يوم الثلاثاء، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
ووفقا لما ذكرته صحيفة " HLN Sport"، اليوم الاثنين، فإن "كورتوا لن يلعب غداً أمام منتخب إستونيا، حيث قرر عدم السفر بسبب خيبة أمله من مدرب المنتخب دومينيكو تيديسكو، الذي لم يمنحه شارة القيادة في مواجهة النمسا الماضية مع غياب كيفن دي بروين، بسبب الإصابة، وفضل منحها لروميل لوكاكو".
وكان منتخب بلجيكا قد تعادل أمام نظيره النمساوي بهدف لمثله، في إطار مواجهات الجولة الثالثة بدور المجموعات في تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية.
وحقق تيبو كورتوا رقمًا تاريخيًا، بعد وصوله للقاء رقم 100 رفقة منتخب بلاده.
ويحتل المنتخب البلجيكي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد أن خاض مباراتين، حقق الفوز في مباراة وتعادل في المباراة الأخرى.
بينما يحتل منتخب إستونيا المركز الرابع وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة، حيث لعب مباراتين تعادل في واحدة، وتلقى الخسارة في أخرى.