6 أندية أوروبية تتنافس على ضم عز الدين أوناحي بعد تألقه مع المغرب في كأس العالم
أشارت تقارير صحفية إلى أن نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي الإنجليزيين انضما إلى نابولي وإنتر ميلان الإيطاليين في سباق التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي الذي تألق بشدة في مونديال قطر.
وإلى جانب سفيان أمرابط لعب أوناحي ، 22 عامًا ، دورًا مهمًا في مشوار المغرب المثير في كأس العالم وبلوغ الفريق قبل النهائي قبل الخسارة بهدفين نظيفين أمام فرنسا.
وقد ساعد المغرب على طول الطريق إلى قبل النهائي ، بفوزه على إسبانيا والبرتغال في دوري الستة عشر والثمانية، وكذلك خلال الهزيمة من فرنسا ثم كرواتيا على المركز الثالث.
وبعد نجاحه الدولي يتردد أن أوناحي حريص الآن على مغادرة فريق أنغيه الفرنسي بحثًا عن تحدٍ جديد على الرغم من أن عقده لن ينتهي حتى يونيو/حزيران 2026.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن مسؤولي النادي الفرنسي مستعدون لقبول أي عرض مناسب للاعب خط الوسط في يناير/كانون الثاني المقبل ، لكنهم يريدون أن يبقى في فرنسا على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022-2023.
وأبدى ليستر سيتي استعداده لتقديم ما يصل إلى 39.5 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات أوناحي، خاصة وأن الفريق سيخسر يوري تيلمانس في صفقة انتقال مجانية في يونيو/حزيران المقبل ، لذلك سيكون التعاقد مع لاعب خط وسط جديد خلال الميركاتو الشتوي أمرًا بالغ الأهمية.
وكما جذب أداء أوناحي الرائع في قطر اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بما في ذلك نيوكاسل وليدز يونايتد ووست هام يونايتد.
ومع ذلك ، وفقًا لموقع "فوت ميركاتو"، انضم نابولي وإنتر ميلان الآن إلى السباق للتعاقد مع اللاعب الشاب الذي يبدو أنه يميل للعب في الدوري الإيطالي.
ولا يزال كل من نابولي وإنتر في دوري أبطال أوروبا ويتوقعان أن يحسموا مكانًا في بطولة العام المقبل، حيث يحتل نابولي حاليا صدارة جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط عن صاحب المركز الثاني ميلان حامل اللقب.
ويعتقد أنهم يتطلعون للتعاقد مع أوناحي كبديل للاعب خط الوسط الألماني دييغو ديم.
وفي غضون ذلك، يحتل إنتر المركز الخامس في الدوري المحلي بعد بداية صعبة للموسم، لكنه تأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا من مجموعة ضمت بايرن ميونخ وبرشلونة.
وسيلتقي فريق المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي مع بورتو البرتغالي في دور الستة عشر، بينما سيواجه نابولي فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني.