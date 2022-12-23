6 أندية أوروبية تتنافس على ضم عز الدين أوناحي بعد تألقه مع المغرب في كأس العالم

وقد ساعد المغرب على طول الطريق إلى قبل النهائي ، بفوزه على إسبانيا والبرتغال في دوري الستة عشر والثمانية، وكذلك خلال الهزيمة من فرنسا ثم كرواتيا على المركز الثالث.

وبعد نجاحه الدولي يتردد أن أوناحي حريص الآن على مغادرة فريق أنغيه الفرنسي بحثًا عن تحدٍ جديد على الرغم من أن عقده لن ينتهي حتى يونيو/حزيران 2026.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن مسؤولي النادي الفرنسي مستعدون لقبول أي عرض مناسب للاعب خط الوسط في يناير/كانون الثاني المقبل ، لكنهم يريدون أن يبقى في فرنسا على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022-2023.

وأبدى ليستر سيتي استعداده لتقديم ما يصل إلى 39.5 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات أوناحي، خاصة وأن الفريق سيخسر يوري تيلمانس في صفقة انتقال مجانية في يونيو/حزيران المقبل ، لذلك سيكون التعاقد مع لاعب خط وسط جديد خلال الميركاتو الشتوي أمرًا بالغ الأهمية.

وكما جذب أداء أوناحي الرائع في قطر اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بما في ذلك نيوكاسل وليدز يونايتد ووست هام يونايتد.

ومع ذلك ، وفقًا لموقع "فوت ميركاتو"، انضم نابولي وإنتر ميلان الآن إلى السباق للتعاقد مع اللاعب الشاب الذي يبدو أنه يميل للعب في الدوري الإيطالي.